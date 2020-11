Ronaldo na odchodu? Ve hře je velký návrat i vznik útočné supertrojice

Fotbalisté Juventusu oslavují proměněnou penaltu Cristiana Ronalda (vpravo) proti AS Řím • Reuters

Radost Cristiana Ronalda po proměněné penaltě proti AS Řím • Reuters

Je Juventus Turín posledním klubem v kariéře Cristiana Ronalda? Možná, možná ne. Hvězdný Portugalec ani nedlouho před 36. narozeninami konec neplánuje a spekuluje se o jeho odchodu z Apeninského poloostrova. Třeba i zpátky do Manchesteru United, kde hrál velkou část kariéry.

Dva roky, dva tituly. Cristiano Ronaldo po příchodu do Juventusu vládne Itálii a střílí jeden gól za druhým, ale třeba v Lize mistrů to drhne a „stará dáma“ se s CR7 nedostala dál než do čtvrtfinále. I přes pohádkový nemá Portugalec na severu Itálie všechny důvody ke spokojenosti.

„Naše zdroje z Itálie i Porta se shodují, že se Manchester United pokusil získat Cristiana Ronalda pro příští sezonu. Portugalec nabídku promýšlí,“ napsal na Twitter respektovaný novinář ESPN Christian Martin.

Zároveň dodal, že Juventus je připraven jednat, pokud ho hráč o odchod požádá, Ronaldo má aktuálně v Turíně platnou smlouvu do konce sezony 2021/2022.

Na severu Anglie to moc dobře zná. Do Manchesteru United přestoupil jako osmnáctiletý v roce 2003 a stal se tam světovou hvězdou. Poprvé tu vyhrál Ligu mistrů, přidal tři tituly v Premier League. Fanoušci ho coby rudého ďábla milovali, po šesti letech ale šel do Španělska za novou výzvou.

Na jeho současné působiště dopadají ekonomické ztráty Serie A a podle španělského deníku Sport je možné, že by se hvězdy s ročním příjmem přes 800 milionů korun zbavilo. Zvlášť v situaci, kdy se s klubem příliš nesžil. „Je to ignorant. Je tu dva roky a ani se nenaučil Italsky. Pořád používá španělštinu. Nemá respekt ke spoluhráčům ani Italům,“ zkritizoval ho bývalý hráč Juve Pasquale Bruno. Kouč Andrea Pirlo zase po posledním zápase kritizoval ofenzivní hvězdy s tím, že musí upřednostnit tým před vlastním egem.

Další spekulace míří směrem do Francie. Fotbalová talkshow španělské televize Mega Chiringuito, která před dvěma lety jako první informovala o jednáních s Juventusem, přišla s informací, že se o Ronaldův přestup příští léto zajímá PSG s cílem vytvořit útočnou supertrojici Ronaldo, Neymar, Mbappé.