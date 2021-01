Zlámal stojí za legendou, musel na nouzové hostování. Vrátí se do Česka?

Magický Edinburgh se pro něj stal luxusním vězením. Soukromě i sportovně. Zdeněk Zlámal (35) v Hearts po sestupu nechytá, skotský klub angažoval tamní legendu Craiga Gordona. Český brankář si aspoň střihnul nevšední týdenní hostování v prvoligovém St. Mirrenu, během něhož lapil penaltu proti Celtiku. V rozhovoru pro iSport Premium popsal, jak to vypadalo, promluvil i o skotských lockdownech, své pozici či zřejmě definitivním návratu do Česka.

FC Queen of The South, Arbroath, Ayr United, Greenock Morton, Alloa Athletic. To jsou v této sezoně protivníci slavných Hearts. „Druhá liga je válka,“ vypálí gólman Zdeněk Zlámal. A do toho covidová doba…

V soutěži se vůbec netestuje, hráči mají k dispozici společnou šatnu jen před zápasem a nesmí se na stadionu sprchovat. „Jsme tu s rodinou uvězněni. Ani na Vánoce jsme nebyli doma,“ posteskne si bývalý brankář Olomouce, Bohemians či Zlína.

Zdeněk Zlámal Narozen: 5. listopadu 1985 (35 let)

Výška/váha: 193 cm/93 kg

Post: brankář

Klub: Heart of Midlothian FC

Kariéra: Spartak Hulín (2002–2004), Slavia Kroměříž (2004–2006 ), Sparta (2006–2007), Slovan Liberec (2007–2009), Udinese Calcio (2009–2012), Olomouc (2012–2015), Bohemians (2015–2016), Alanyaspor (2016–2017), Zlín (2017–2018), Heart of Midlothian (2018-)

Reprezentace U 21: 12 zápasů

Reprezentace A: 1 zápas

V Hearts jste náhradníkem. Přes osmatřicetiletého Craiga Gordona, který přišel z Celtiku, cesta do brány nevede?

„On je tady legenda. Vidím na tréninku i v zápasech, že kvalitu opravdu má. Za Sunderland nechytal v Premier League náhodou. Když tam tehdy z Hearts přestupoval, byl to nejdražší přestup britského gólmana v historii. Trenér mi už před začátkem přípravy řekl, že počítá s ním. Není pro mě pozitivní, že nehraju, ale klub chápu. Gordon odsud vzešel, lidé ho mají rádi. Je to dobrý kluk a výborný brankář. Pořád je fit. Ve Skotsku na věk brankářů ani moc nehledí.“

V tabulce jste po deseti kolech jasně první. Dá se říct, že nemáte v soutěži konkurenci?

„Bez debat. Připadá mi, že máme daleko lepší tým než loni v první lize. Chodí sem hráči velkých kvalit, se zkušenostmi z Premier League. Láká je značka. Hearts je největší klub v hlavním městě, po Celtiku a Rangers ve Skotsku třetí nejvýznamnější. Kvalitu máme enormní, soupeře válcujeme. Oni když vidí, že na nás herně nemají, přidávají na tvrdosti a agresivitě. Úplně jednoduché to není. Do druhé ligy určitě nepatříme. Hearts chtějí zpátky co nejdříve. Kdyby se to nepovedlo, byl by to průšvih. Přímo postupuje první a druhého čeká baráž s předposledním týmem nejvyšší soutěže. Myslím, že to proletíme. Dunfermline a FC Dundee se poperou o druhé místo.“

Takže se podařilo udržet i ekonomiku?

„Klub určitě šetří, protože největší příjem měl z návštěvnosti. Teď není ve finanční pohodě, nemůže si vyskakovat. Craig Gordon i já máme kontrakty jako brankářské jedničky. Všichni šli o dvacet procent s platem dolů, ale jinak smlouva platí normálně. Byli by rádi, kdybych šel někam na hostování. Jednu nabídku jsem měl, ale bylo to dál od Edinburghu.“

Co podmínky na druholigových stadionech?

„První liga to není…(úsměv) Někde jsou malé šatny, umělky. Nic moc. Hrát proti Hearts