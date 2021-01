Haaland vs. Mbappé, SROVNÁNÍ hvězd: cena, hlava i stinné stránky

Erling Haaland vs. Kylian Mbappé. Kdo je lepší? • FOTO: koláž iSport.cz

Cristiano Ronaldo je pryč, Karim Benzema stárne a sám na všechno nestačí. Bílý balet prahne po oživující injekci jménem Kylian Mbappé. Mysl fanoušků Realu Madrid však zatížila nová a čím dál palčivější otázka. Hergot, nebyl by lepší Erling Haaland? Dvě fotbalové hvězdy budoucnosti jsme srovnali z celkem šestnácti možných hledisek. Kdo by se na zvažovaný megapřestup do Realu hodil víc?