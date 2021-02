Černý po operaci: Už jsem se vrátil, zvládnu to zas. Rád by zůstal v Twente

Fotbalista Václav Černý z Twente Enschede je po druhé operaci předního zkříženého vazu v koleni, tentokrát na levé noze. Třiadvacetiletému útočníkovi před mnohaměsíční pauzou dodává optimismus i to, že po prvním chirurgickém zákroku v prosinci 2017 se také dostal zpátky na vrcholnou úroveň a do reprezentační formy.

„Už jednou jsem se dokázal vrátit a ukázal si, jaké to je. Nevidím důvod, proč to neudělat podruhé. Docela se na to i těším,“ řekl Černý v rozhovoru s ČTK.

Na operaci, kterou podstoupil 5. února v Enschede, se hodně připravoval. „Čtyřikrát až pětkrát do týdne jsem absolvoval komplexní trénink nohou, aby obzvlášť ta levá byla co nejvíce posílená z operace. S fyzioterapeutem teď postupujeme podle daných krůčků a těmi jdeme vpřed,“ uvedl Černý.

Zranil se v polovině ledna v zápase nizozemské ligy se svým bývalým týmem Ajaxem Amsterodam. „Byl jsem v docela velké rychlosti a střílel levou nohou. Jak jsem dopadl, tak jsem slyšel a cítil, co se tam stalo. Do druhého dne malá šance byla, ale na 90 procent jsem okamžitě věděl, že to nebude dobré,“ přiznal příbramský rodák a odchovanec.

Po prvním chirurgickém zákroku nehrál fotbal 11 měsíců, teď délku nucené přestávky nedokáže odhadnout. „Těžko říct, je strašně brzo. Každé zranění je specifické v tom, co se utrhne společně s křížákem. Jestli je to postranní vaz, vnější vaz nebo trošku poškozený meniskus. Tentokrát tam byly malé škody kolem křížáku. Půjdeme krok po kroku, ale nevím, jestli to bude sedm, osm, devět, deset, jedenáct nebo dvanáct měsíců,“ řekl Černý.

Je alespoň rád, že si nepoškodil vaz v již operovaném koleni. „Byl by to zásah i do nějaké víry. Pravé koleno si prošlo takovým tréninkem, že by mělo být doufejme připravené na všechno. V tom je to samozřejmě pozitivnější, že se to stalo na druhé noze,“ konstatoval Černý.

Za Enschede, kde od léta hostuje z Utrechtu, v 17 soutěžních utkáních zaznamenal šest gólů a sedm asistencí a díky výborným výkonům byl loni poprvé nominován do národního A-týmu. Reprezentační dres dvakrát oblékl v listopadových zápasech s Německem a Slovenskem.

„Já byl zrovna v takové pasáži, kdy se dařilo a byl jsem klíčový hráč pro tým. Cítil jsem se hodně dobře a důležitý a všechno mi hrálo do karet. Žádný moment není dobrý, aby se stalo takové zranění. Samozřejmě to bolí, když si uvědomíte, že to bude zase na hodně dlouho,“ uvedl český útočník.

Twente mu přirostlo k srdci a rád by v něm zůstal i po svém uzdravení. Rozhodující slovo však bude mít Utrecht. „Znovu jsem v Twente dostal šanci hrát, být důležitý pro klub a tým. Všech lidí si vážím, jsem tady nesmírně rád. Je to myslím vzájemné. Strašně doufám, že to ještě bude pokračovat. Já i Twente si přejeme to stejné. Ale je na klubech, aby to vyřešily. Víc teď nevím,“ prohlásil Černý.

Spoluhráči z Enschede krátce po jeho zranění před nástupem k ligovému duelu s Venlem oblékli speciální trička s jeho číslem 7 a vzkazem 'Zůstaň silný, Václave', čímž ho na tribuně překvapili a dojali. „Bylo to nečekané a moc hezké od kluků i celého klubu. I když si v tu chvíli uvědomíte, že to je fakt velké a opravdové zranění. Ale hrozně příjemné gesto od nich všech,“ ocenil Černý.