Tyhle přestupy mohou hýbat létem: Costa či Salah, Ronaldo by musel slevit

Které fotbalové hvězdy by mohly v létě změnit působiště? • FOTO: Koláž iSport.cz Čím více se blíží letní přestupové období, tím více světová média začínají spekulovat o možných přesunech fotbalových hvězd. Bouřlivák Diego Costa má jakožto volný hráč po konci angažmá v Atlétiku Madrid od června najít nový domov, Liverpool by mohla opustit hvězda (a další se vrátit). O možném velkém návratu se mluví i v souvislosti s Cristianem Ronaldem...

Mohamed Salah Jedna z nejvýraznějších hvězd fantastické éry Jürgena Kloppa na Anfield Road. Egyptský křídelník pomohl Liverpoolu vyhrát Ligu mistrů i anglickou Premier League. Ani letos není slabším článkem, stále dává góly, ale tým se v anglické lize trápí. Už dříve byl dotázán na možný přestup do Barcelony či Realu. „Jsou to dva špičkové kluby,“ odpovídal takticky s dodatkem, že jeho osud je v rukou klubu. To je pravda, smlouva mu totiž končí až v létě 2023. Aby odešel letos, muselo by se sejít více věcí: kromě ligy i fiasko v LM, z čehož by mohla pramenit Salahova nespokojenost a zároveň výhodná nabídka pro Liverpool. Není to nemožné, Salahův agent už si totiž podle informací ze začátku března se zástupci španělských velkoklubů naplánoval schůzku. SESTŘIH LM: Liverpool - Lipsko 2:0. Klidný postup Reds stvrdili Salah a Mané

Luis Suárez S možným odchodem Salaha částečně souvisí případný návrat uruguayského kanonýra Luise Suáreze na Anfield Road. Liverpool má údajně o útočníka Atlétika Madrid zájem, který by mohl po odchodu Egypťana zesílit. Kloppovi by se v takovém případě čistokrevný střelec hodil, protože Roberto Firmino, jak známo, není příliš gólovým hráčem a Sadio Mané se zatím nepotkal s formou, kterou pomohl Liverpoolu vyhrávat trofeje v předešlých letech. A v tomto případě jsou jednání o něco reálnější, protože Suárezovi končí smlouva už v létě 2022. Pokud by dal najevo chuť vrátit se do Liverpoolu, vedení madridského klubu by se jednáním nevyhnulo. Atleti by si samozřejmě mohli Uruguayce nechat, ale riskovali by, že za rok odejde bez kompenzace. Útočník Atlétika Madrid Luis Suárez • Foto Reuters

Diego Costa Další kanonýr, naposledy rovněž Atlétika Madrid, které s ním však ukončilo na konci loňského roku smlouvu. Bývalý španělský reprezentant měl mít údajně nabídky z Brazílie, která je jeho druhou domovskou zemí a místem, kde se narodil. Zájem byl i z Francie, ale podle posledních informací se dvaatřicetiletý střelec dohodnul na dvouleté smlouvě s portugalskou Benfikou. Jejím hráčem by se měl stát v létě, vše je prý v podstatě domluvené. Co jediné může jeho přesun do Lisabonu zhatit? Údajně jedině to, že si to do června rozmyslí. Diego Costa by jakožto volný hráč měl podepsat s Benfikou • Foto profimedia.cz

Pau Torres Zůstaňme ve Španělsku. Na odchodu z Villarrealu by mohl být obránce Pau Torres, nejméně známé jméno z výčtu. Nicméně se jedná o teprve čtyřiadvacetiletého stopera, který jak ve „žluté ponorce“ tak ve španělské reprezentaci roste po boku velezkušených zadáků. V klubu se vyhrává vedle už 35letého Raúla Albiola a za Španělsko vedle brzy stejně starého (30. března) Sergia Ramose. Torres by však mohl povýšit a od příští sezony by mohl vyztužit obranu Manchesteru United. Jakožto levák by měl nastupovat vedle Harryho Maguirea. Ole-Gunnar Solkjaer má zájem vzhledem k nejisté obraně a častným zraněním Erica Baillyho. I Torres má o přestup zájem, jeho přesun se tak dá v létě očekávat. Stoper Pau Torres je v hledáčku Manchesteru United • Foto Profimedia.cz