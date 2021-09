Messi a Ronaldo v nových klubech: trable, střídání i královský vstup

LM 10 a CR7. Výjimečné značky světového fotbalu, dohromady 11 Zlatých míčů. Fotbaloví králové Lionel Messi a Cristiano Ronaldo v závěru svých fenomenálních kariér změnili kluby. Vystoupili z komfortní zóny a vrhli se do dalšího dobrodružství. Jak vypadá jejich start v pařížském PSG, respektive v Manchesteru United?

Co ukázali Lionel Messi a Cristiano Ronaldo po přestupech do PSG a Manchesteru United?

RONALDO: královský vstup do United

Návrat domů, tak lze nazvat Ronaldovu misi v Manchesteru United. Portugalský fenomén se v 36 letech vrátil do klubu, kde vystoupal mezi největší světové hvězdy. Start na Old Trafford těžko mohl zinscenovat lépe - dvěma góly přispěl k demolici Newcastlu (4:1), trefil se i v dalších zápasech proti Young Boys (1:2) a West Hamu (2:1). „Každý zápas v Premier League je úžasná válka o tři body,“ pochvaloval si vstup do nejtěžší ligy světa.