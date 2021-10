Ramírezova pohádka: z Karviné až na Nou Camp a gól Brazílii

Transfer za padesát milionů korun ze Slovenska do bohatého ukrajinského klubu, první branka, pak reprezentační gól Brazílii, start v Lize mistrů proti Barceloně na Nou Campu... Fajnové období zažívá Eric Ramírez z Dynama Kyjev. Že je vám tohle venezuelské jméno povědomé? Ještě před necelými třemi roky působil 22letý útočník v Karviné. Poté jeho kariéra nabrala parádní spád.

Ve FORTUNA:LIZE výraznou stopu nezanechal, byť záblesky měl. Když v září 2017 trápil Eric Ramírez coby karvinský žolík v atraktivní přestřelce (3:5) Olomouc, trenér vítězů Václav Jílek uznale pokyvoval, že takový forvard by se mu zamlouval.

Ne náhodou se ho pak Sigma v čele se sportovním manažerem Ladislavem Minářem několikrát pokoušela získat. Hanákům angažování Venezuelce nevyšlo, spokojit se museli se slabým odvarem – Antoniem Romerem.

Ale ani Karviná z Ramíreze nevytřískala tolik, aby si ho ČR pamatovala víc. Nutno dodat, že aklimatizace jihoamerického teenagera nebyla jednoduchá. Mohla za to mentalita hodně fixovaná na peníze.

Perlička? Když mu na účtu cinkla první výplata, koupil si asi dvacet párů bot...

Místo na hrotu MFK měl navíc tehdy jisté kanonýr Tomáš Wágner. Pod ním nastupovali borci jako Filip Panák, Lukáš Budínský, později Ondřej Lingr či Adriel Ba Loua. Velká konkurence.

„Bylo to pro nás všechny složité, protože Eric přišel bez mezistanice v Evropě. Jazykově nebyl vůbec vybavený, dlouho si zvykal. Měli jsme výbornou partu, která neměla ráda, když někdo nedal tréninku maximum,“ vzpomíná jeho tehdejší kouč Jozef Weber.

„A taky na něj možná kluci trošku žárlili, protože se jako urostlý a hezký mladík určitě líbil holkám,“ směje se.

Poté však Weber zvážní, a když popisuje čistě fotbalové dovednosti, chválí.

„Zvednout ruku a hlas jsem musel nejednou, ale je třeba opatrně, tito hoši mnohdy nepochopí, že to s nimi myslíte dobře. Nicméně byl to nejrychlejší hráč, kterého jsem vedl. Potvrzovaly to i reporty.“

Svaly, 190 centimetrů, akcelerace, technika, souboje... Dunajská Streda si dokázala Ramírezův um během hostování v Senici zevrubně zanalyzovat. A jelikož rodák z Barinas ve Slezsku pokračovat nechtěl a ambiciózní slovensko-maďarský klub nabídl deset milionů, nebylo co řešit.

Brzy se přesun do DAC ukázal jako prozíravý tah. V kosmopolitním mančaftu se cítil dobře – a hlavně střílel góly. V první sezoně (2019/20) zapsal jedenáct soutěžních čárek, rok nato sedmnáct.

„Naši ligu rychle přerostl, stal se hvězdou. Nebylo to jen o brankách, v předchozím ročníku přidal osm asistencí,“ popisuje slovenský novinář Pavol Spál z deníku SME.

„Prosazoval se individuálně jeden na jednoho, skóroval i ranami zpoza šestnáctky, párkrát se trefil obalovačkou á la Miňo Stoch. Stal se z něj univerzální zabiják,“ dodává žurnalista.

„Potkal jsem ho loni v lednu na Tipsport Malta Cupu, který jsme s Boleslaví vyhráli. Byl už vyzrálejší. Zrovna odcházel Komličenko, my se dívali na Dunajskou a já šéfovi Pepovi Jinochovi říkám: Takového hrota bychom potřebovali. Zrovna v tom zápase byl Eric katastrofální, ale pak dal na jaře asi deset gólů. Prostředí se spoustou cizinců mu sedlo, vypracoval se,“ podotýká Weber.

Ramírezovy atributy a forma společně s věkem samozřejmě neunikly bohatým celkům, bylo jasné, že Dunajská Streda na velký transfer ve složité koronavirové době kývne.

Měl namířeno do ruské Kazaně za 75 milionů korun, ale vrozená vada zjištěná během zdravotní prohlídky přestup zasekla. Ukrajinský mistr Dynamo Kyjev se problému nicméně nebál a Ramíreze získal za 50 „mega“.

„Jsme hrdí, že přestupuje do velkoklubu z Ligy mistrů,“ hlásil Jan Van Daele, ředitel DAC.

Třešnička na dortu: Bayern, Barcelona a Benfica v nablýskané grupě E. Debut v nejprestižnější evropské soutěži si „Rami“ kvůli covidu odbyl až minulý týden. Na pět minut na posvátném Nou Campu navzdory porážce 0:1 nikdy nezapomene.

To platí pro ještě jednu podzimní událost. Ne tu ze srpna, kdy se Ramírez poprvé prosadil v ukrajinské Premier Lize, ale pro premiérový gól za venezuelskou reprezentaci.

Na začátku října se v jihoamerické kvalifikaci o MS 2022 v Kataru blýskl trefou do sítě Brazílie. Hlavou otevřel skóre, a byť to nakonec na body nestačilo, protože Spartě dobře známý Lucas Paquetá a spol. nakonec duel otočili na 3:1, životní zážitek už mu nikdo nevezme.

„Nepřekvapuje mě to,“ říká upřímně Weber. „Dynamiku a muskulaturu mu nadělil fotbalový pánbůh, má veškeré předpoklady pro moderní fotbal. Proč by měl být Kyjev jeho konečnou?“

Ukázat to může v úterním utkání Champions League proti katalánskému gigantu.