Případ Ba Loua a 75 milionů. Plzeň řeší před bitvou o Evropu dilema

Je jako provazochodkyně. Našlapuje na lano, občas se zakymácí, přihlížející řvou hrůzou, poryvy však vždy ustojí. Nespadne. Byť k tomu měla při minulém vystoupení blízko. Plzeň má nyní před sebou závěrečné číslo. Dnes vyrazí v play off Konferenční ligy proti CSKA Sofia. Nutně potřebuje postoupit do základní skupiny a sebrat spásnou prémii pětasedmdesáti milionů korun. „Pro Viktorii je to velmi důležitý cíl,“ přikyvuje Michal Bílek. Teď se jen rozhodnout, zda do jedné z hlavních rolí obsadit Adriela Ba Louu…

Šestadvacátého srpna po odvetě v útrobách stadionu Vasila Levského podá ruku spoluhráčům, trenérskému týmu a vyrazí na novou štaci. Do Polska. Do Lechu Poznaň. Adriel Ba Loua podepsal s aktuálně prvním klubem Ekstraklasy lukrativní čtyřletou smlouvu. Jenže v Plzni musí ještě vydržet. Celku, se kterým spojil budoucnost loni v červenci, má pomoct k vymodlenému postupu do základní fáze Konferenční ligy.

„Balu přestupuje po tomto dvojzápase, plně se koncentruje na dohrání plzeňského angažmá. Pak půjde o dům dál. Věřím, že nám ještě hodně pomůže a že odejde z klubu spokojený. Doufám, že by ho hřálo, kdyby se jeho tým dostal do Konferenční ligy,“ praví poněkud idealisticky Michal Bílek.

Pravdou je, že Ba Loua odchází především kvůli nesouladu s trenérem. Po Bílkově příchodu v závěru minulé sezony se vitální křídlo z Pobřeží slonoviny usadilo na lavičce. Kouč preferoval jiné hráče, vůči rychlému středopolaři měl výtky zejména v defenzivní činnosti.

Skřípalo to, neladilo. A to ani na začátku nového ročníku. Ba Loua opět vysedával. Agent hráče Philippe Alain byl klubem vyzván, aby produktivního záložníka nabídl konkurenci. Netrvalo dlouho a zájem byl z více evropských soutěží. Jednatřicet milionů korun nakonec zaplatila Poznaň.

Podle informací Sportu však Plzeň má vůči hráči finanční resty. I to je jeden z pádných důvodů, proč dredatý fotbalista netrpělivě vyhlížel novou adresu. Pachuť na patře je evidentní.

V Plzni však věří v hráčovi morální vlastnosti. Bílek s ním má počítat do základní sestavy. Konkrétně na pravý kraj. V posledních týdnech vzal Ba Louu na milost. Borec z Afriky mu na oplátku ukázal, že se za tým dovede rvát a být mu prospěšný. V odvetě proti velšskému TNS, kdy už odchod z Viktorie tušil, příkladně pracoval. Nedal nikomu záminku k podezřívavosti.

Přestup se ale definitivně vyřídil až v pondělí. Ba Loua má jistotu odchodu. I proto s ním Bílek dal řeč, aby se ujistil, že navzdory okolnostem odevzdá všechno ve prospěch Plzně.

„Samozřejmě jsem s ním mluvil. Řekl mi, že je stoprocentně připravený pomoct a že udělá maximum, aby se nám povedlo postoupit. Věřím, že tomu tak bude. V posledních zápasech ukázal, že ofenzivní kvalitu má velkou. Budeme spoléhat na to, že závěr jeho angažmá v Plzni bude úspěšný a že nám výrazně pomůže,“ podotkl Bílek.

Sám ví, že pro budoucnost Plzně je postup nutností. V banku leží pětasedmdesát milionů. Za účinkování v základní skupině by naskakovaly další bonusy. Vystlat si pokladnu penězi z Evropy je zcela zásadní pro další směřování Viktorie, potažmo pro udržitelnost nákladného kádru.

„Vnímáme to tak od začátku sezony. Věděli jsme, že cílem klubu je postup do Konferenční ligy. Potřebuje se dostat do Evropy. Uděláme všechno pro to, abychom to zvládli. Bude to nesmírně těžké, ale věřím, že máme sílu postoupit,“ je přesvědčený Bílek, který bude postrádat kromě dlouhodobých marodů i důležitého středopolaře Aleše Čermáka.

Sofia však také touží po průniku do výkonnostně třetí evropské soutěže. Dokonce si v domácí lize odložila tři zápasy ze čtyř. Všechno směřuje k play off s Plzní. Ve druhém předkole vyřadila se štěstím na penalty lotyšskou Liepaju, o rundu dál už neměla problémy s chorvatským Osijekem (1:0, 4:2). V kádru má pestrou směsici cizinců. V posledním zápase jich trenér Stojčo Mladenov postavil do základní sestavy celkem osm.

Odveta se hraje za týden v Sofii.

CSKA Sofia Průměrné držení míče 51,98 %

Vstřelené góly (očekávané góly) 1,5 (1,03)

Střely (na bránu) 10,83 (3,5)

Inkasované góly (očekávané góly proti) 1,5 (1,03)

Střely proti (na bránu) 9,83 (2,9)

Přihrávky (přesné) 385 (320,1)

Doteky ve vápně soupeře 15,83

*Data pochází ze všech soutěžních zápasů této sezony

Zdroj dat: Wyscout