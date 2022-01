Mundial: Češi jsou výjimeční fyzičkou. Dobiáš o datech a Slavii i Spartě

Slavia i Sparta už zanedlouho vstoupí do jarní části Konferenční ligy, kde budou chtít vybojovat i co nejlepší pozici pro český fotbal a jeho koeficient. Tuzemské kluby jsou dlouhodobě jedněmi z nejvíce konkurenceschopných v postkomunistickém regionu, přesto existují věci, kterými by se mohly inspirovat odjinud a zlepšit své fungování.

V novém díle Mundialu, pořadu a podcastu iSport.cz o zahraničním fotbale, se spolu s analytikem a zakladatelem společnosti 11Hacks Jakubem Dobiášem zaměříme právě na to, v čem je český fotbal zajímavý pro mezinárodní trh, ale i kde má rezervy.

V čem jsou výjimeční Slavia a trenér Jindřich Trpišovský? Odkud by mohly české kluby brát hráče či trenéry a na koho si dát pozor? Čím jsou naopak čeští hráči atraktivní pro zahraničí, proč jim data otevírají hranice a co je naopak brzdí? P

Proč je datová analýza tak rostoucím segmentem na fotbalovém trhu? Jaká datová metrika zanechává v poslední době největší stopy na hřišti? A proč 11Hacks nešli do exkluzivní spolupráce se Slavií?

Mundial můžete zhlédnout a poslechnout si na iSport.cz/podcasty i na YouTube deníku Sport. Dostupný je i ve všech podcastových aplikacích. Moderuje Martin Vait.

0:00 Proč je český fotbal v postkomunistickém prostoru úspěšný a v čem je výjimečná Slavia z pohledu dat? Proč měla Slavia lepší podzim, než se zdálo?

10:59 Co chybí českému fotbalu a proč nemá vazby na zahraničí? Co může české hráče dostat ven a co je naopak brzdí? Co Srbsko?

22:27 Kam by se české kluby mohly poohlédnout do zahraničí? Proč nemá Dobiášova firma 11Hacks exkluzivitu se Slavií

37:58 Co je dnes stále revolučního v datové analýze a jak mění fotbal?