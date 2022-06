Dresy pro novou sezonu: Nadchla Barca, Real i Juve. Co West Ham?

Všechny výsledky klubové sezony 2021/22 jsou známy, mistrovské tituly rozdány a vzhůru do nové! Teda ještě si chvíli počkáme. Ale aspoň se můžeme trochu navnadit, v jakých dresech budou nastupovat týmy v nadcházejícím ročníku. Řada sad již byla oficiálně představena, ale spousta ne, přesto už se šíří po internetu obrázky, jak asi budou vypadat.

Dresy pro novo sezonu: Nadchla Barca a Juve, Real vsadil na klasiku. Co United?

Dresy pro novo sezonu: Nadchla Barca a Juve, Real vsadil na klasiku. Co United? • FOTO: Koláž isport.cz

O venkovním dresu Realu se zatím šíří jen zvěsti. Různé zdroje se ale shodují na fialové barvě, která už je součástí i domácího. Třetí sada by měla být inspirována novou podobou právě rekonstruujícího se stadionu Santiaga Bernabéua.

Oficiálního představení se zatím nedočkala třetí sada dresů Atlétika, která by mohla nést následující podobu.

Arsenal

Londýnský klub představil domácí dres pro novou sezonu s předstihem. A už si v něm stihl zahrát i poslední kolo minulého ročníku. Adidas u Arsenalu vsadil na límeček. Červená barva na trupu těla samozřejmě zůstává. Stejně tak bílá na rukávech.

Oficiální domácí dres Arsenalu pro sezonu 2022/23 • Foto ČTK / AP / David Cliff

Co se týče venkovního dresu, ten doposud oficiálně odhalen nebyl, k tomu by mělo dojít na americkém turné klubu. Ale fanoušci Arsenalu jsou v očekávání, protože by měl být černý a doplněný zlatou barvou. Aspirant na jednu z nejhezčích sad nové sezony.