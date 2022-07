Dresy pro novou sezonu: Schick hlavní tváří, West Ham venku ve zlatočerné

Co se týče venkovního dresu, ten doposud oficiálně odhalen nebyl, k tomu by mělo dojít na americkém turné klubu. Ale fanoušci Arsenalu jsou v očekávání, protože by měl být černý a doplněný zlatou barvou. Aspirant na jednu z nejhezčích sad nové sezony.

Leicester

Už je to šest let od jedné z nejúžasnějších fotbalových pohádek, kdy Leicester senzačné vyhrál titul v Premier League. Co to zase zopakovat? Třeba v těchto nových domácích dresech.