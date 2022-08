Fantazie! „Druhý Schick“ šokoval gólem z půlky. Génius, žasne trenér

Český fanoušek má ten moment stále v živé paměti. Před rokem se Patrik Schick v úvodním skupinovém klání mistrovství Evropy proti Skotsku opřel do míče z poloviny hřiště a vstřelil fenomenální gól. Teď ho podobným způsobem v druhé nejvyšší anglické lize napodobil útočník Watfordu Ismaïla Sarr. Jeho zakončení z 55 metrů konsternovalo brankáře West Bromwiche Davida Buttona, který pouze sledoval úchvatný let balonu. Senegalec se po druhém kole Championship hlásí o cenu pro gól roku.

Úvodních 11 minut přitom hosté z Watfordu přečkali v obranné ulitě. Albion do zápasu vlétl ve velkém stylu a litoval neproměněných šancí po několika nadstandardních zásazích gólmana Daniela Bachmanna. „Sršní“ žihadlo následně vytasil právě Sarr. Zkontroloval si postavení brankáře, podebral míč a z půlícího kruhu rozvlnil síť.

„Věděl jsem, že to jde do brány od chvíle, kdy balon opustil jeho nohu,“ vykládal po zápase pro server The Athletic manažer Hornets Rob Edwards. „Byl to moment génia. Skvělá technika a přehled. Když padne takový gól, je to vždy velmi speciální.“

Sarr se neprosadil v klubových barvách od 20. listopadu, kdy přispěl ještě v rámci Premier League k výhře 4:1 nad Manchesterem United. Jeho trefa znamenala bodový zisk i tentokrát. Lépe hrající Albion sice zvládl vyrovnat v nastavení prvního poločasu, ale na víc už se nezmohl. Sarr mohl v druhé půli posvětit geniální branku ještě i proměněnou penaltou, tu ovšem nezvládl a míč poslal po zemi jen do nohy brankáře.

Přesto kolem senegalského reprezentanta nadále krouží kluby z Premier League, z níž Watford sestoupil. Sarr v minulé sezoně zaznamenal dvaadvacet startů v nejvyšší anglické soutěži, k pěti gólům přidal ještě dvě asistence.

„Nějaké přesuny ještě nejspíš očekávat můžeme, ale nemáme křišťálovou kouli, abychom mohli vědět, co přesně se stane. Připravujeme se na všechny varianty,“ řekl k tomu trenér Edwards.