Nejvyšší platy Slováků: v TOP 7 i bývalý hráč Plzně. Kdo bere nejvíc?

Bývalý hráč Plzně. Ale už jsou to tři roky, kdy opustil Viktorii a přesunul se do Belgie, kde se zdárně etabloval. V Genku se řadí k důležitým členům kádru, má své místo, což se odráží i na jeho platovém ohodnocení.

5. Marek Hamšík (Trabzonspor)

1,8 milionu eur (44,3 milionů korun)

Legenda Neapole, za kterou odehrál 520 utkání a nastřílel 121 gólů. Do paměti vášnivých italských fanoušků se zapsal nesmazatelným písmem. Už jsou to tři roky, kdy opustil jih Itálie. Zamířil do Číny, odkud to vzal do Turecka, kde v minulé sezoně s Trabzonsporem vyhrál titul.