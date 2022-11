Miliardové sestavy. Kdo skládá tu nejdražší? Vládne Anglie a PSG

Co se dá pořídit za 18 miliard korun? Třeba jedenáct fotbalistů. Jako to udělal Manchester City. Server CIES Football Observatory spočítal nejdražší základní sestavy evropský gigantů a vládne právě parta Pepa Guardioly. Španělský kouč dokazuje, že s penězi se nebojí, a umí, nakládat. V top 10 najdete hned pět anglický mužstev. Pozadu se nedrží ani West Ham spoluvlastněn českým miliardářem Danielem Křetínským.

„Stará dáma“ přibrzdila. Ač do nádrže tankuje za vysokou cenu, výkony na hřišti tomu neodpovídají. Několik špatných rozhodnutí na přestupovém trhu sesadilo Juventus z italského trůnu. Na tom se v posledních dvou sezonách vystřídaly milánské kluby. V létě do Turína zadarmo dorazili Paul Pogba a Ángel Di María, ale třeba hroťák Dušan Vlahovič stál 81,6 milionů eur (2 miliardy korun).

„Blaugrans“ nebo také „finanční horor“. To jsou dvě nejčastější přezdívky španělského kolosu. Katastrofální vedení přivedlo klub do obrovských dluhů, které sice současný prezident Joan Laporta v létě odklonil, ale neodstranil. Ekonomický malér nezmizel, vrátí se, a proto bylo třeba investovat do týmu, aby se dostavily výsledky. Rychle! Ale co když ne? Ještě, že funguje mládežnická akademie La Masia.

Kde jsou časy „Galácticos“, kdy Real trhal přestupové rekordy? Pryč… V Madridu tuhle disciplínu přenechali jiným. „Bílý balet“ těží z perfektního rozhledu v Jižní Americe, kde se to talenty jenom hemží. Prezident Florentino Pérez zároveň nezapomněl, jak se vypisují macaté šeky. Tchouaméni stál 80 milionů eur (2 miliardy korun). Když ale vyhrajete ligu i Ligu mistrů, můžete si to v klidu dovolit.

Po odchodu legendárního Alexe Fergusona se dá s klidem říct, že není klub, který by hospodařil hůř než Manchester United. „Rudí ďáblové“ těží z bohaté minulosti, patří mezi nejslavnější týmy na světě, na čemž vydělávají. Jenže peníze následně neumí správně investovat. Přestupové omyly? Na Old Trafford zavedli archiv, plní se rychleji než vitrína s trofejemi.

2. Paris Saint-Germain

Průměrná cena sestavy: 510 milionů eur (12,5 miliardy korun)

Kdyby mohli, v Paříži by si trofeje koupili. Což o to, finančí kapitál by na to jistě měli, jenže takhle to ve fotbale nefunguje. Tam si stále pro tituly musíte dokráčet sportovní cestou. A zatímco ve francouzské lize není problém, na ušatém poháru pro vítěze Ligy mistrů vyrytý název – Paris Saint-Germain – nenajdete. A tak platí, že za peníze si nekoupíte všechno. Ani štěstí, ani Champions League.

Nejdražší sestava v této sezoně: 610 milionů eur (15 miliard korun)

PSG – Marseille 1:0

Sestava: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pereira, Bernat – Ruiz, Verratti, Vitinha – Messi, Mbappé, Neymar

Nejlevnější sestava v této sezoně: 332 milionů eur (8,1 miliardy korun)

Remeš – PSG 0:0

Sestava: Donnarumma – Mukiele, Ramos, Marquinhos, Pereira, Bernat – Ruiz, Verratti – Sarabia, Mbappé, Soler