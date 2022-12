Přestupové hity zimy: Součkův parťák, zjevení MS a fronta na Argentince

Cody Gakpo si na MS řekl o přestup do Liverpoolu

Cody Gakpo si na MS řekl o přestup do Liverpoolu • Foto ČTK / AP / Moises Castillo

Cody Gakpo si na MS řekl o přestup do Liverpoolu • Foto ČTK / AP / Moises Castillo

Tady je už vyřešeno, byť k oficiálnímu potvrzení dojde až na začátku nového roku. Původně měl být střelec tří nizozemských branek na MS umístěn do Manchesteru United, nakonec bere za kliku konkurenčního Liverpoolu. Ten ho získal za 1,3 miliardy korun. Pro Eindhoven, z něhož odchází, jde o jeden z největších příjmů za hráče v dějinách klubu.

23 let, Nizozemsko

Z River Plate přišel do Benfiky za pouhých 290 milionů korun. V Kataru neskutečně zaujal, byl klíčovým prvkem dokonalé záložní formace mistrů světa. Na Argentince se stojí fronta. Benfica s prodejem nespěchá. Ve smlouvě má zakotvenou neuvěřitelnou klauzuli o uvolnění ve výši 120 milionů eur, necelých tří miliard korun. Může se stát, že někdo sumu položí na dřevo už v lednu.

21 let, Argentina

Marcus Thuram

25 let, Francie

Současný klub: Mönchengladbach

Zájemce: Arsenal, Bayern, Inter

Účast na MS: Ano (2. místo, 5 zápasů, 0/2)

Cena: 242 milionů korun (?)

V sezoně druhý nejlepší střelec bundesligy, na MS pomohl Francii v roli důležitého žolíka do finále. Za půl roku vyprší synovi slavného Liliama Thurama kontrakt s Mönchengladbachem. Za favorita je považován Inter, stačí dát na stůl směšných deset milionů eur. Do celé věci se ale vzhledem k nízké ceně může vložit řada jiných klubů. Pak by tržní hodnota byla zcela jistě vyšší.