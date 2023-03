Pekhartův 100. gól: parádní hlavička a vstup do Klubu ligových kanonýrů!

Český útočník Tomáš Pekhart slaví branku po návratu do polské Legie • Twitter

Český útočník Tomáš Pekhart (33) se v Polsku rozstřílel do báječné formy. V neděli proti Stalu Mielec otevřel skóre a přispěl k výhře 2:0. Šlo o výjimečný gól – rodák ze Sušice vstřelil stou branku v ligových soutěžích a stal se 77. členem Klubu ligových kanonýrů.

Pekhart se po zimním návratu do Polska trefil ve třetím zápase po sobě, v neděli slavil ve 49. minutě. Prosadil se precizní hlavičkou po centru z levé strany. Pod dresem odhalil triko s číslovkou 100 a užíval si ohromnou euforii. Vstoupil do skupiny výjimečných českých střelců, kteří patří do Klubu ligových kanonýrů.

„Jsem šťastný, že k nám Pekhart přišel. Očekával jsem, že bude dávat góly, on tenhle úkol neustále plní. Zároveň jde o hráče, který na hřišti tvrdě pracuje. Útočník musí nejen dávat góly, ale také pomáhat týmu v poli. Jsem spokojený i s jeho povahou,“ řekl po vítězném nedělním zápase trenér Legie Košta Runjaič.

Pekhart má za sebou bohatou kariéru, prosazoval se v několika evropských soutěžích. Celkem 24 branek nastřílel v české lize postupně za Slavii, Jablonec a Spartu, poté pálil v bundeslize za Norimberk. Góly sázel i v Řecku za AEK Atény, později v Izraeli za Hapoel Beer Ševu, jednu branku vstřelil na podzim v Turecku za Gazientep. Nejvíc branek (39) nastřádal v dresu Legie, kam se vrátil po nepovedeném půlroce v Turecku.

Pekhart také odehrál 26 zápasů za národní tým, kde vstřelil dvě branky.