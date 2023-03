Bývalá hvězda La Ligy: škrtil novináře, žádal o smrt a střílel v nemocnici

Blázen, šílenec, možná psychopat… Cokoli dosadíte jako přívlastek za jméno Arda Turan, bude to sedět. Hrával za Atlétiko Madrid, Barcelonu či Galatasaray. Na hřišti zvládal mimořádné kousky, platí za jednoho z nejlepších tureckých fotbalistů posledních 20 let. Proslul ale i mimo trávníky, ne však zrovna v dobrém. Škrtil novináře, napadl celebritu, žádal o zabití a střílel v nemocnici… Kdo má „zajímavější“ historky ze života, Arda, nebo Jesé Rodríguez? No…

Vyrůstal s nálepkou tureckého supertalentu, kterého čeká zářivá budoucnost. Už v 21 letech se stal kapitánem Galatasaraye, přesto pro spoluhráče nebyl zrovna ideálním příkladem. Občas vynechal tréninky, protože proč by nemohl? Když jednou naboural, týden ho nikdo neviděl. Pak se zase nakazil prasečí chřipkou, můžeme si jen domyslet, jak k tomu přišel…

V létě 2011 se Arda za 11 milionů eur (261 milionů korun) stěhoval do Atlétika Madrid, který už tehdy trénoval Diego Simeone. A tihle dva pro sebe byli jak stvoření! Možná i proto se Turanovi v hlavním městě Španělska tolik dařilo. S „Los Colchoneros“ vyhrál španělskou ligu i pohár, Evropskou ligu a zahrál si finále Ligy mistrů. Ale že by se vyhnul průšvihům? Kdepak… V roce 2015 se rozzlobil na rozhodčího, že neodpískal faul, tak po něm mrštil kopačku. Naštěstí minul, nikomu se nic nestalo a možná i proto unikl červené kartě.

Navzdory své pověsti si vysloužil přestup ještě o level výš. V létě 2015 Ardu koupila Barcelona za 40 milionů eur (949 milionů korun). Katalánský klub tehdy ale zrovna vyfasoval přestupní ban, takže Turan prvních 6 měsíců nemohl hrát. Následně si nevedl úplně nejhůř, jenže výkonnost postupně klesala. A jednou na to upozornil turecký novinář, což nepřijal zrovna dobře. Když se s tureckou reprezentací vracel z Makedonie, onen žurnalista cestoval stejným letadlem.

Nicméně krátce po svatbě se Arda opět dostal do šváru s jedním novinářem, který se jeho manželky zeptal, jak byl spokojená s tak prostým obřadem a jestli neočekávala něco honosnějšího? Turan se po něm vyřítil a začal ječet: „Rozdrtím ti hlavu a vymačkám oči!“

Jelikož v Barceloně s ním přestali počítat, stěhoval se na hostování do Basaksehiru, což mu mělo pomoct restartovat fotbalovou kariéru. Jenže… V Turecku, kde šílená nátura patří k základním charakteristickým rysům, se zrovna neuklidnil. V jednom zápase opět bouchl, vyletěl po pomezním rozhodčím, vrazil do něj a od plic vynadal. Přitom v hlavě se mu patrně rodily i jiné - horší - myšlenky. Za běsnění dostal rekordní trest na 16 zápasů.

Arda Turan napadl tureckou celebritu Berkaye (vpravo) poté, co vyjel po jeho ženě (vlevo)

Kdo si myslel, že zápasový trest využije ke zklidnění mysli, spletl se. Jen měsíc poté už řádil znovu. Ovšem ne na hřišti. Arda vyrazil za zábavou, a ačkoli byl ženatý, řekl si, že by si rád užil s jinou. Jenže si vyhlédl manželku turecké celebrity a zpěváka Berkaye. Ten když Turana konfrontoval, dostal ráznou odpověď v podobě rány do obličeje, která vyústila zlomeným nosem.

Pronásledování, prosba o zabití

Zraněného Berkaye odvezla sanitka na ošetření do nemocnice, kam ho Arda pronásledoval. A měl přitom u sebe nabitou pistoli. Když vtrhl do budovy, ihned hledal pokoj, kde je Berkay. A našel ho, vtrhl dovnitř, položil zbraň před něj na stůl a řekl: „Nevěděl jsem, že je to tvá žena, omlouvám se, prostě mě zabij, prosím!“

Jenže…