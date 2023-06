Úžasných 19 let! Ikona slovenského fotbalu končí s kariérou

Datum a místo narození: 27. července 1987, Banská Bystrica Výška: 183 cm Post: záložník Klub: Trabzonspor (od roku 2021) Předchozí působiště: Slovan Bratislava (2004), Brescia Calcio (2004 - 2007), SSC Neapol (2007 - 2019), Ta-lien I-fang (2019 - 2020), IFK Göteborg (2021) Reprezentace: 136 zápasů, 26 gólů Největší úspěchy: vítěz Italského poháru (2012, 2014), vítěz italského Superpoháru (2014), vítěz turecké ligy a Superpoháru (2022) Ocenění: za roky 2007 a 2008 vyhrál cenu Petra Dubovského, která se na Slovensku uděluje nejlepšímu slovenskému hráči do 21 let, osminásobný slovenský Fotbalista roku, držitel Řádu Ľudovíta Štúra II. třídy Rodina: ženatý, má tři děti Ostatní: nejlepší střelec slovenské fotbalové reprezentace a rekordman v počtu startů za národní tým; kariéru v dresu Slovenska ukončil tento bývalý kapitán slovenské fotbalové reprezentace a nyní záložník tureckého Trabzonsporu loni; naposledy nastoupil v listopadové domácí přípravě proti Chile (0:0); rodák z Banské Bystrice začínal s fotbalem ve čtyřech letech v rodném městě v menším klubu Jupie Podlavice, který se nyní jmenuje JUPIE Fotbalová škola Marka Hamšíka; v roce 2002 přestoupil ještě jako dorostenec do bratislavského Slovanu, se kterým získal slovenský dorostenecký titul; předtím byl i na testech ve Spartě, z přestupu ale sešlo; do A-mužstva Slovanu se dostal v roce 2004, kdy hrál Slovan druhou ligu; v témže roce přestoupil do italského klubu Brescia Calcio; nejlepší roky kariéry strávil v Neapoli, za kterou nastupoval v letech 2007-19; pod Vesuvem byl kapitánem a stal se klubovým rekordmanem v počtu odehraných zápasů, jednu dobu držel i rekord v počtu vstřelených gólů; s Neapolí získal dvakrát Italský pohár a jednou italský Superpohár; od roku 2021 působí v tureckém Trabzonsporu, se kterým získal loni titul a Superpohár; Hamšík debutoval v národním týmu v únoru 2007 v přípravném utkání proti Polsku; v roce 2010 už z pozice ofenzivního lídra dovedl Slovensko při jediné účasti v samostatné historii do osmifinále mistrovství světa v Jihoafrické republice; nechyběl ani na Euru 2016 a 2020.