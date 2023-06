Lička v Rusku povede policejní klub. Zásek u Jarošíka, co vedení vylekalo?

Angažování Jiřího Jarošíka do Orenburgu se zadrhlo • Pavel Mazáč / Sport

Českého fotbalového trenéra Marcela Ličku, působícího v ruské lize v Orenburgu, v nejblizších dnech čeká významný kariérní postup. Ve slavném moskevském Dynamu pro něho už je připravena dlouhodobá lukrativní smlouva. Bude podepsána, jakmile se prostřední z trenérského klanu Ličků vrátí z dovolené. Naopak angažování Jiřího Jarošíka do Orenburgu se zadrhlo. Podle zjištění deníku Sport a webu iSport.cz vedení klubu vylekalo, že bývalý sparťanský záložník byl vyhozen ze dvou posledních štací - ve slovinském Celje a Teplicích.

Marcel Lička svou trenérskou kariéru v Rusku buduje pomalu, ale spolehlivě. Český kouč přišel ze sousedního Běloruska a odkroutil v Orenburgu už třetí sezonu. Výsledky týmu se neustále lepšily. Hned po jeho příchodu se klubu podařilo vyšvihnout z druhé ligy do první. Postup však zhatil nevyhovující stadion. Rok nato už všechno bylo v nejlepším pořádku a provinční celek se ocitl mezi elitou ruského fotbalu. Načež v aktuální sezoně obsadil historické sedmé místo.

Pětačtyřicetiletý kouč umí zlepšovat nejen týmovou souhru, ale zvedat i úroveň jednotlivců. Ze spousty mladých fotbalistů se pod jeho vedením stal žádaný artikl v ruské lize. Útočník Vladimír Syčevoj - před pár lety hrající za amatéry – se čtrnácti vstřelenými góly ocitl na úplné špici tabulky kanonýrů. Jenže stačilo odejít do Samary, a zázrak hned pominul. Na nové adrese se nedokázal trefit ani jednou…

Dalším plusem Ličky se ukázala klubová loajalita. Během poslední sezony dostal hned několik nabídek od mnohem zámožnějších týmů. Pokaždé s díky odmítl. A co víc, na podzim prodloužil kontrakt s Orenburgem. Případný zájemce tak věděl, že českého trenéra bude muset ze smlouvy vykoupit. Tento čin vyvolal v ruském fotbale velké pozdvižení. Klubismus, zvlášť u cizinců, se moc nenosí.

Všechna zmíněná pozitiva pomohla Ličkovi k pozornosti moskevského Dynama. Velkoklub z hlavního města Ruska v posledních letech sázel na experty z ciziny. Němec Sandro Schwarz Dynamo přivedl k třetímu místu, ale po vpádu ruské armády na Ukrajinu se sbalil a rychle se rozloučil.

Pro šéfy klubu, který je těsně spjat s ministerstvem vnitra, to bylo ponaučení. Při volbě dalšího trenéra se hodně nahlíželo na jeho původ a politické názory. Tak to v Rusku dnes funguje… Slaviša Jokanovič pocházel z bratrského Srbska, ale neuspěl odborně. Byl odvolán ještě před koncem ligy, sezonu musel dokončit jeho asistent.

Z tohoto pohledu by Lička mohl být pro policejní klub stravitelným soustem. Český trenér ve všech rozhovorech podotýká, že má v hlavě jenom o fotbal, o politiku se nezajímá. A velice obezřetně se vyhýbá tématům spojeným s válkou na Ukrajině.

Tříletý kontrakt a roční gáže ve výši milionu dolarů

Posledním pádným argumentem v jeho prospěch se stal zápas závěrečného kola ruské ligy, ve kterém se střetl Orenburg právě s Dynamem. Domácí nasázeli soupeři tři branky a obsadili konečné sedmé místo. Hosté s násobně větším rozpočtem zůstali o dvě příčky níž. Po tomto debaklu se v moskevských kancelářích definitivně rozhodli, že Lička musí být jejich.

Nabídka pro českého trenéra vypadá víc než solidně. Tříletý kontrakt s roční gáží rovnající se milionu dolarů. Zhruba stejná částka bude zaplacena Orenburgu jako odstupné. Podle zdroje deníku Sport a webu iSport.cz, blízkého k vedení moskevského klubu, zainteresované strany už jsou domluvené. Čeká se jen na podpis smlouvy, která by měla být uzavřena v nejblizších dnech. Spolu se starším bratrem by do Dynama měl jít i Mario Lička, který mu v Orenburgu dělal asistenta.

Tuto informaci potvrdil i sportovní ředitel Orenburgu Dmitrij Andreev. „Stále jsme doufali, že Marcel zůstane. Ale bohužel se rozhodl odejít,“ přiznal.

Jako víceméně hotová věc byl v Rusku brán i příchod Jiřího Jarošíka, který měl Ličku v Orenburgu nahradit. Bývalý záložník si udělal na východě dobré jméno úspěšným působením v moskevském CSKA a Samaře. Navíc ho vřele doporučoval, jak samotný Lička, tak například i Vlastimil Petržela.

Ovšem podle informací Sportu před několika dny komunikace nečekaně ustrnula. Někoho z vedení Orenburgu prý poněkud rozhodilo, že český trenér musel předčasně opustit dvě poslední působiště – slovinské Celje a Teplice. Proto si ruský klub vzal čas na rozmyšlenou, ale nyní se k jednáním zase vrátil.

Autor je česky mluvící sportovní novinář z Ruska