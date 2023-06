Petrášek o přítelkyni i Polsku: Nasákl jsem vírou. Nastavil si jasná pravidla

From Zero to Hero. Klišovitá americká story má i českopolskou mutaci - a to fotbalovou. Propojují se v ní jména hráče původem z Čestic nedaleko Hradce Králové a klubu, jenž za posledních sedm let povstal a letos si podrobil Ekstraklasu. Tomáš Petrášek je symbolem, kapitánem, ano, už i legendou Rakówu Čenstochová, mistra čtyřicetimilionové země.