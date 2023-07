Stejskal (21) o konci v Salcburku: Křivdu necítím, teď chci chytat

Když jsme spolu naposled mluvili v zimě, vypadalo to nadějně, že byste se aspoň tu a tam podíval do branky Salcburku. Teď je vše jinak a už jste v Tirolu. Proč to neklaplo?

„Určitě byl důvodem fakt, že liga byla vyrovnanější a až nějaká dvě kola před koncem jsme měli jistý titul. Potom se trenér rozhodl dát šanci třetímu gólmanovi, kterým je tamní legenda Alexander Walke. Ve čtyřiceti končil aktivní kariéru, takže jsem to samozřejmě chápal. Ale jinak se trenér rozhodl dohrát sezonu naplno.“

Jak moc mrzí takový konec v Salcburku?

„Mrzí mě to samozřejmě hodně, přípravu před jarní částí jsem měl dobrou. Snad tři zápasy, které jsem odchytal před prvním mistrákem, jsem nedostal gól, takže zklamání, že šance nepřišla. Bylo mi jasné, že dokud nebude rozhodnuto o titulu, tak budu připraven jako dvojka, kdyby se něco přihodilo. Jak jsem říkal, smůla byla i to, že jsme hráli o titul tentokrát skoro až do konce, na což v Salcburku nebyli zvyklí.“

Žádný start v ostrém zápase nepřišel v A-týmu za celou dobu vašeho působení v klubu. Cítíte křivdu?

„Křivdou