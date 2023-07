Mladí, neklidní a zatraceně nadaní. TOP 11 talentů, kteří hýbou fotbalem

Kdo jsou nejnadějnější mladící v současném fotbale? • FOTO: Profimedia.cz Talent. Pojem, který spojuje všechny. Ne každý se ale napije z osudové číše. Jak řekl Jorge Jesus, o tom, kdo dostane šanci, rozhoduje několik faktorů. Štěstí, smůla, zranění, trenér a třeba i politika klubu. Přesto... ve fotbalovém světě není nic smutnějšího než promrhaný talent. Jak dopadnou tihle?

Endrick (16 let) útočník / Palmeiras / Brazilec Robustní stehna, koňská síla, rána jako z kanónu. K tomu brazilská technika a gólový instinkt. Žhavé zboží si s předstihem zajistil Real Madrid, jen co dosáhne plnoletosti, sedá na letadlo. Ideální scénář? Stát se součástí trojzubce: Vinícius Jr. – Endrick – Rodrygo. Sambu by rád roztančil i Kylian Mbappé... Endrick (16) se prosazuje v Brazílii už i mezi dospělými • Foto Reuters

Mathys Tel (18) útočník / Bayern Mnichov / Francouz Francouzské žihadlo, za které mnichovský kolos minulé léto vysázel 20 milionů eur. Jasně, šlo o investici směrem do budoucna. Přesto Tel zvládl hned 22 startů v bundeslize, v drtivé většině jako náhradník (21krát), prosadil se 6krát. To není vůbec zlé. Kolik že mu je? Zářná budoucnost se rýsuje. Mathys Tel se raduje z gólu Bayernu proti Schalke • Foto Reuters

Warren Zaïre-Emery (17) záložník / PSG / Francouz Můžete si koupit kohokoli, přesto se vám do sestavy vměstná mladík, jenž chodí na střední a nemá ani řidičské oprávnění. Do hvězdně natřískané sestavy v PSG se v posledním ročníku vmísil odchovanec, který v lize zasáhl do 26 utkání a v osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu byl i v základu. Warren Zaïre-Emery v dresu PSG v ligovém zápase proti Clermontu • Foto Profimedia.cz

Eliesse Ben Seghir (18) ofenzivní záložník / AS Monaco / Francouz Sice už dovršil plnoletost, při pohledu na něj se přesto nezbavíte dojmu, že mu je nanejvýš patnáct… To ovšem neplatí pro jeho výkony na hřišti. Tam byste tipovali naopak vyšší věk. Ben Seghir – původně desítka – naskakuje nejčastěji na hrotu a účetní oddělení Monaka se těší na hutný šek. Eliesse Ben Seghir v dresu Monaka ve francouzské lize • Foto Profimedia.cz

Vitor Roque (18) útočník / Athletico Paranaense / Brazilec Zdá se, že o budoucnost fotbalových útočníků se postará Brazílie. Zatímco Endrick oblékne dres Realu Madrid, Roque rokuje o přestupu do Barcelony, kde by měl absolvovat kurz Roberta Lewandowského: Góly rychle a snadno. Následně by ho měl na hrotu katalánského giganta nahradit. Vitor Roque se může těšit na snovou fotbalovou budoucnost • Foto Reuters

Arthur Vermeeren (18) defenzivní záložník / Royal Antverpy / Belgičan Eviduje již 34 startů za čerstvé belgické šampiony, v lize zvládl 20 zápasů. Pokud jste mladí, ale dobří, není na co čekat. Tvrdý, neústupný. Ve středu pole čte hru, odzbrojuje soupeře, nepanikaří pod tlakem a zvládá těžiště posouvat blíž k bráně soka. Žádné překvapení, že je na radaru Manchesteru United. Arthur Vermeeren v dresu Royalu Antverpy • Foto Profimedia.cz

Arda Güler (18) ofenzivní záložník / Fenerbahce / Turek Má před sebou velkou budoucnost a náročný úkol. Přezdívka turecký Messi se s ním potáhne do konce života. Chytla se a je jen na něm, zda bude ten, kdo opravdu dokázal kráčet po stopách jednoho z nejlepších hráčů historie, nebo se zapíše jako selhání nenaplněného potenciálu. Místo původně skloňované Barcelony by to mohlo být v Realu... S Fenerbahce Arda Güler vyhrál turecký pohár • Foto profimedia.cz

Désiré Doué (18) záložník / Rennes / Francouz Jeho jméno sice zní jako nějaká francouzská fráze, ale zatraceně zajímavá. Stylový elegán, jenž s míčem zvládá parádní kousky. V Rennes se toho nebojí a v minulé sezoně mu dopřáli prostor hned ve 26 ligových utkáních, z toho 11krát naskočil v základní sestavě. Teď jen udržet nastavený kurz. Désiré Doué v dresu Rennes • Foto Profimedia.cz

Simone Pafundi (17) ofenzivní záložník / Udinese / Ital Bylo mu 16 let a 247 dní, když na něj ukázal Roberto Mancini. Navlékl dres italské reprezentace, nikoli mládežnické, nýbrž seniorské, a přepsal historii. Stal se nejmladším debutantem squadry azzurry za posledních 100 let. Není divu, že Udinese se stalo vyhledávanou cestovní destinací pro skauty. Simone Pafundi v dresu italské dvacítky na MS v Argentině • Foto Profimedia.cz

Julien Duranville (17) křídlo / Borussia Dortmund / Belgičan Belgická „zlatá“ generace dosluhuje, aniž by získala velký titul. Chystá se generační obměna. A když se podíváte do mládežnických výběrů, nemusíte mít obavy. Jeden klenot se zrodil v akademii Anderlechtu, nyní se už ovšem rozvíjí v Dortmundu. Jen kdyby ho přestala brzdit zranění... Julien Duranville v dresu Dortmundu • Foto Profimedia.cz