Nechtěné přestupy: do Manchesteru nikdy. Chelsea? V Londýně furt prší

Hráčské přestupy mezi kluby jsou nedílnou součástí fotbalového byznysu. A mnohdy se o nich rozhoduje bez souhlasu samotných hráčů. Transakce tak mohou připomínat prodej zboží ze supermarketu. Připomeňte si šest nechtěných transferů. Zvláštností je, že si vybraní hráči přitom často mohli pomoct přesunem do lepšího klubu, zároveň zaujme fakt, že se horkokrevným Brazilcům či Španělům občas nechtělo do Anglie.

„Vždy jsem chtěl zůstat v Realu. Nevím, jak přesně probíhala jednání, ale takový je fotbalový život,” tvrdil sám Argentinec. Průmyslový Manchester dokonce nesnášela hráčova manželka. „Vyber si jakýkoliv klub mimo Anglii,” říkala mu. Adaptaci nepomohlo ani to, že jim v Manchesteru vykradli byt.

Kdyby záleželo na něm, do Anglie by nešel. Real Madrid ho k tomu donutil. Jeho odchod ze Španělska nechápali fanoušci ani experti, přestože jeho pozice v klubu slábla pro příchodu Jamese Rodrígueze. Spekulovalo se, že musel mazat i kvůli jiným než pouze sportovním důvodům. Dokonce zazněly hlasy, že nebyl tak marketingově zajímavý (jeho jméno neprodávalo dostatečně repliky dresů), tak jako jeho konkurent Rodríguez.

Těžko si představit fotbalistu, který by odmítl slavný Manchester United. Ángel Di María je jedním z nich. Dres rudých ďáblů sice nakonec v roce 2014 skutečně oblékl a stal se tehdy nejdražším hráčem v historii Premier League a pátým na světě (v přepočtu 2,1 miliardy korun), jenže proti své vůli.

Na čas se posléze vrátil do domovského Santosu, pak mohl v rámci hostování ze City do Barcelony, jenomže i tu odmítl!

Emocionální Brazilec rovněž potřeboval větší podporu od trenéra a spoluhráčů. Nelíbilo se mu, že s ním kouč tolik nekomunikuje. Na severozápadě Anglie mu vadilo chladné počasí a hořekoval: „Madrid jsem neměl nikdy opustit. Manchester je senzační místo pro fotbal, ale hrozné pro život. Ta zima, chlad a temné noci… To je pro mladého Brazilce hodně těžké.”

Podobný problém jako Di María řešil o pár let dřív Brazilec Robinho. Ani jemu se z prosluněného Madridu do Manchesteru nechtělo, přestože šlo o rivala ze City. Ten v té době (okolo roku 2008) ještě zaostával za United a byl teprve na začátku současné éry.

„Když mě chtěla, řekl jsem, že tam nikdy nepůjdu. Co bych dělal v Londýně, když tam pořád prší? To peníze nemohly vyvážit. Když někdo řekne, že mi chyběly ambice, odpovím, že jsem měl jednu ambici: být šťastný,“ prozradil později ve své autobiografii.

Až na dva roky ve Fiorentině strávil svůj život ve Španělsku. Kromě milovaného Betisu ještě ve Valencii a Malaze. Mohl hrát i na slavnějších adresách, to by ale nesměl dát košem slavné Chelsea.

Lionel Messi

Dvouleté působení Lionela Messiho skončilo v Paříži fiaskem. Asi by k němu ani nedošlo, kdyby vinou finančních problémů Barcelony a pravidlům La Ligy nemusel katalánský velkoklub opustit. Sice už předtím (po debaklu v LM od Bayernu 2:8 vyhrožoval odchodem), šel by ale v tu dobu opravdu do PSG?

V hlavním francouzském městě si každopádně nezvykl na odlišné klimatické podmínky, podle kamaráda Luise Suareze se opravdu soužil, když se hrálo v mrazu, nebo když sněžilo. S rodinou se mu nelíbilo ani v samotné Paříži.