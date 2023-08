Jurásek slaví první trofej s Benfikou. Kouč ho chválil, Pepe červeně fauloval

Bývalý hráč pražské Slavie David Jurásek, odkud před měsícem přestoupil za 14 milionů eur (asi 334 milionů korun), nahradil po přestávce v obraně bývalého sparťana Mihaila Rističe.

„Mihailo měl žlutou kartu, nechtěl jsem riskovat, proto jsem tam poslal Juráska,“ komentoval po zápase střídání kouč Roger Schmidt na klubovém webu. Českého fotbalistu za výkon pochválil. „Jít takhle do takového zápasu není jednoduché. Dobře bránil, párkrát se zapojil do útoku. V klubu, jako je Benfica, to není snadné. Jsou tu velká očekávání, už to chápe,“ uvedl německý trenér.

Po hodině hry otevřela skóre jiná letní posila Benfiky argentinský mistr světa Ángel Di María, který se do klubu vrátil po 13 letech. O pár minut později pojistil deváté vítězství lisabonského týmu v domácím Superpoháru další někdejší slávista chorvatský útočník Petar Musa. Kromě něj a Juráska slaví triumf i dánský pravý obránce Alexander Bah, jenž do Benfiky ze Slavie přestoupil v létě 2022.

V nastavení fauloval Juráska v souboji u postranní čáry bývalý dlouholetý obránce Realu Madrid Pepe a dostal červenou kartu. Čtyřicetiletý mistr Evropy z roku 2016 nakopl českého fotbalistu zezadu.

Musova pozice na hrotu by nejen díky gólu mohla lehce posílit. Hlavní útočná hvězda týmu Goncalo Ramos totiž přestoupil do PSG. Podle portugalských médií zaplatí francouzský mistr za Ramosovo hostování 20 milionů eur (485 milionů korun). Jeho přestup pak bude stát 65 milionů eur (asi 1,58 miliardy korun).