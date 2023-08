Nejdražší hráči na světě: Messi chybí, Ronaldo až třetí. Bůh i pan nechtěný

Senzace. Padl britský rekord! Argentinský reprezentant v roce 2014 opustil po pěti letech Real Madrid a stěhoval se na Old Trafford. Manchester United tehdy vyskládal na dřevo neuvěřitelných 75 milionů eur. Za služby šikovného ofenzivního záložníka vyplatili tučný šek i šejkové z Paříže. V součtu se tak Di María protlačil do nejdražší desítky. Výš už se však zřejmě neposune, kariéru dohrává v Benfice nově po boku Davida Juráska ze Slavie.

S Griezmannem na stejném patře vysedává parťák z francouzského národního týmu. Ale spolehněte se, že Mbappé během kariéry vystřelí mnohem výš. Vždyť superhvězda má za sebou dosud jediný přestup v dospělém fotbale. PSG za tehdy dvacetiletého klučinu vysolilo astronomických 180 milionů eur. A když se ho francouzský velkoklub chtěl letos v létě zbavit, kolem létaly ještě výrazně vyšší částky. Jenže problém je v tom, že Mbappé by rád odešel za rok do Realu Madrid. Zadarmo, jako volný hráč.

Bez přehánění: obrovský přešlap na přestupovém trhu. Tedy aspoň v podání Barcelony. Španělský velkoklub otevřel měšec a Liverpoolu nasypal rovnou do kapsy 135 milionů eur. Brazilec pak za katalánský klub nashromáždil 106 soutěžních zápasů, z nichž si odnesl 25 branek a 14 asistencí. Výkony nic moc. Plat? Masivní. I proto se ho Katalánci potřebovali zbavit. Z hostování v Bayernu a přestupu do Aston Villy vytřískali nejvýš 28,5 milionu eur.

No schválně, považujete Álvara Moratu za top světového kanonýra? V ligové sezoně je jeho stropem 15 gólů a během své kariéry se dosud stěhoval možná až moc. Vyzkoušel si tři elitní soutěže a nejvíce se motá kolem Atlétika Madrid a Juventusu. Ve Španělsku načíná druhou sezonu. Že by se po třicítce konečně usadil na delší čas?

Náladový Francouz se v zebříčku vyloupl díky bláznovství Barcelony, která za něj zaplatila Dortmundu 135 milionů eur v roce 2017 po sezoně, která přitom nebyla kdovíjaká. Milovník fast foodu v Katalánsku rozhodně nepotvrdil sumu, za kterou se přesunul. Za 6 let v Barceloně nastřílel jen 40 branek. Čekalo se více. Čerstvě se pokouší zlepšit svůj kredit po přesunu do Paříže.

Cristiano Ronaldo

Přestupy:

2003: Sporting -> Manchester United (19 milionů eur)

2009: Manchester United -> Real Madrid (94 milionů eur)

2018: Real Madrid -> Juventus (117 milionů eur)

2021: Juventus -> Manchester United (17 milionů eur)

2022: Manchester United -> volný hráč

2023: volný hráč -> Al-Nassr

Slovutný Portugalec má za sebou dva megalomanské přestupy do Realu Madrid a Juventusu. Zbytečné cokoliv dodávat než že pětinásobný držitel Zlatého míče, je výjimečným fotbalistou. Poslední přesun do Saúdské Arábie už byl zdarma po nevydařeném comebacku na Old Trafford. Vlastně by nebylo až tak divu, kdyby se nějaký přesun, byť za menší peníz, v Ronaldově kariéře ještě konal. V 38 letech to vypadá, že ještě s fotbalem končit nehodlá.