Trippier potopil Newcastle. Chelsea je v semifinále i díky Mudrykovi

Chelsea porazila Newcastle ve čtvrtfinále EFL Cupu 2:1 na penalty a postoupila do další fáze. „Straky“ přitom vedly už od 16. minuty, kdy se trefil Callum Wilson a dlouhou dobu to vypadalo, že je Blues nemají čím ohrozit. Až přišlo nastavení zápasu, ve kterém špatně odklízel centr do vápna Kieran Trippier, po jehož chybě srovnal Mychajlo Mudryk. Trippier následně selhal i v penaltovém rozstřelu. Do semifinále postupuje i Fulham, jenž vyřadil Everton rovněž až na pokutové kopy, a druholigové Middlesbrough, které zvítězilo 3:0 na hřišti Port Vale.