Newcastle ničí zranění. Jsou rádi, že v Lize mistrů nepostoupili, míní expert

Dvacet let trvalo, než si diváci v St. James Parku na severovýchodě Anglie mohli před utkáním zabroukat opojnou znělku Ligy mistrů. Newcastle se na podzim vrátil mezi smetánku, po šesti zápasech ale dává Evropě vale. Ve „skupině smrti“ s AC Milán, Dortmundem a PSG skončily „straky“ poslední, ale sahaly po úspěchu. „On to teď nikdo z týmu neřekne, ale jsou rádi, že nikam nepostoupili,“ šokoval někdejší obránce a nyní expert Rio Ferdinand.

Situace ve skupině byla jasná. Pokud Magpies chtěli do jarní fáze Ligy mistrů doprovodit Dortmund, museli doma porazit AC Milán a doufat, že Pařížané v Německu nezvítězí. Svůj základní úkol ale nezvládli, byť po půlhodině vedli po výstavní ráně Brazilce Joelintona. Přihrával mu jistý Lewis Miley, jenž se stal ve věku 17 let a 226 dní nejmladším asistentem v Lize mistrů. Překonal tak o 24 dní sedmnáct let starý rekord Thea Walcotta z Arsenalu.

To bylo ale jediné, z čeho se fanoušci a kouč Eddie Howe mohli radovat. Ve druhé půli se evidentně projevila rozsáhlá marodka, která Newcastle už nějakou dobu sužuje. Howe nemohl počítat hned s devíti hráči včetně jasné jedničky Nicka Popea. Do brány tak naskočil Slovák Martin Dúbravka a na lavičce dokonce číhal na šanci muž velkých kiksů Loris Karius, jenž od února nechytal soutěžní zápas. „Eddie Howe a hráči to nemůžou říct, ale zaručuji, že jsou za konec v Evropě rádi kvůli mnoha zraněným v kádru. Kieran Trippier při střídání jen prokulhal kolem mě. Je obtížné bojovat na tolika frontách, když nemáte zdravé hráče,“ vykládal Rio Ferdinand, který na Ostrovech působí jako televizní expert.

Christian Pulisic a Samuel Chukwueze po pauze otočili stav ve prospěch italského celku, zatímco „straky“ už nemohly vzlétnout, což cítil i Howe. „Do sezony jsme šli jako silný tým, bohužel jsme tuto sílu ztratili, byť intenzita zápasů nepolevuje. Nejen dnes, ale do několika zápasů Ligy mistrů jsme šli s málo možnostmi, jak poskládat sestavu. To nás poškodilo. Není to omluva, je to realita,“ procedil kouč domácích po zápase.

Do jarní fáze Ligy mistrů tak z predikované „skupiny smrti“ proklouzli favorité z PSG a také Dortmund. Evropská liga zbyla na AC Milán, Newcastle na mezinárodním kolbišti skončil, ale každý tuto skutečnost nevidí pozitivně jako Rio Ferdinand. Do polemiky s ním šel bývalý hráč Newcastlu či Tottenhamu Jermaine Jenas. „Chápu Ria, ale Evropská liga jim při velké konkurenci v Premier League mohla poskytnout možnost opětovně se dostat do Ligy mistrů. Teď je však nejdůležitější, aby Howe svůj tým zase složil dohromady.“

Z různých důvodů proti AC Milán nemohli nastoupit kromě Popea také Botman, Tonali, Anderson, Barnes, Manquillo, Murphy, Targett či Willock. Sice se vrátil po zranění zad Dan Burn, ale ten po hodině hry střídal právě zmíněného Trippiera, jenž zjevně neodcházel ze hřiště zcela fit. Mnozí jsou mimo hru dlouhodobě, přitom Howeovu družinu již o víkendu čeká v Premier League Fulham. Možná tak v St. James Parku litují, že se anglické ligy netýká zimní přestávka.