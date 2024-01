Chelsea: frustrace a hádky s fanoušky? Nebyli naštvaní na nás, tvrdí trenér

I přes další rozporuplnou sezonu byla Chelsea poměrně blízko trofeje. Vlastně stále je, porážka na Riverside Stadium dělá pouze polovinu semifinálového dvojzápasu. Alarmující je ale způsob, jakým k ní došlo.

Cole Palmer, tahoun posledních týdnů, vyhořel ve dvou gólových šancích. Levi Colwill, stoper, kterého Pochettino zarputile staví na levou stranu obrany, za sebe propustil centr na skórujícího Haydena Hackneyho. Toho dobíhal s rukama za zády Moises Caicedo, defenzivní záložník za 100 milionů liber, ale finální náběh nezachytil.

„Těžko se mi o našem výkonu mluví, udělali jsme nějaké chyby a dostali gól. Ale za dva týdny máme na Stamford Bridge šanci výsledek zvrátit,“ upozorňoval Pochettino. Jenže tolik trpělivosti už nemají příznivci Blues. Po zápase se jim vydala poděkovat jen hrstka hráčů, první a nejzkušenější z nich, Thiago Silva, posléze začal debatovat s fanoušky u hrací plochy.

Co na sebe pokřikovali zřejmé není, v první chvíli si toho nebyl vědom ani Pochettino. „Nevím, neviděl jsem to. Ale chápu, že mohou být fanoušci zklamaní,“ odvětil. Později se ale přece jen k incidentu vyjádřil: „Naši fanoušci reagovali na příznivce domácích a Thiago (Silva) se je snažil uklidnit. Nebyli naštvaní na nás, buďte opatrní, co do médií píšete, nepleťte naše fanoušky.“

Devětatřicetiletý Brazilec následně na sociální síti X vyzval k soudržnosti. „Jsem ten první, kdo je z dnešního výsledku frustrovaný. Ale teď musíme držet spolu více než kdy jindy,“ nabádal fanoušky. Že by ikonický stoper a známý profesionál někoho v hledišti urážel, je krajně nepravděpodobné. Spíše je otázkou, proč našlo odvahu k tradiční pozápasové děkovačce jen pár hráčů, ostatní okamžitě zmizeli v útrobách stadionu.

Nálada v týmu rozhodně nemůže být ideální. V anglických médiích se tak začínají pomalu množit spekulace, jak dlouho ještě může argentinský trenér na lavičce Chelsea vydržet…