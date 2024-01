Oscar v čínské pustině: mrtvá kariéra, myslel na peníze. Vrátí se do Evropy?

Od mládí ho obklopovala aura vzácného talentu a v Brazílii kladli rovnítko mezi něj a Kaká. V jednadvaceti prorazil v Chelsea a během čtyř let si vedl kartotéku 38 gólů a 37 asistencí. Působil jako katalyzátor útoků Blues a za svou roli při triumfech v Evropské lize (2013) a Premier League (2015) byl široce chválen. José Mourinho ho využíval jako hlavního tvůrce hry a z jeho důvtipu ve středu pole těžili Eden Hazard i Diego Costa. Když v prosinci 2016 vyklouzl ze Stamford Bridge do Šanghaje SIPG, šokoval fotbalový svět. Přestup hráče v nejlepších letech do Číny byl bezprecedentní. Opravdu šlo jen o peníze? Protože jinak to chtělo detektiva, aby vystopoval logickou linii v podivném kariérním tahu. Proč špílmachr brazilské reprezentace vyklidil první scénu a ustoupil do příšeří, které ho zakrylo jako temný závěs na dlouhých osm let?

Prosinec 2016. Čínská Super League vstupuje do zlatého věku. Po několika startovních letech a prvních záchvěvech finanční horečky jí přizdobil – jako šperk v dekoltu – náhrdelník zahraničních hvězd. Ramires, Ezequiel Lavezzi, Jackson Martínez, Hulk, Paulinho, Gervinho, Burak Yilmaz. Brzy se k nim připojí Carlos Tévez, Axel Witsel, Javier Mascherano, Yannick Carrasco či Alexandre Pato.

Mezi vysoce postavené ligové trenéry patří persony Luiz Felipe Scolari, Manuel Pellegrini, Fabio Cannavaro nebo André Villas-Boas.

Oscar, technicky nadaný záložník s vynikajícími driblérskými schopnostmi, mix Kaká a Mesuta Özila, je v polovině páté sezony v Chelsea. Za klub odehrál 200 zápasů a vyhrál s ním Premier League i Evropskou ligu. Na kontě má 48 reprezentačních vystoupení za Brazílii a udává směr spolu s Neymarem. Je mu 25 let a zrovna přichází do nejlepších let. Vtom přiletí nabídka ze Šanghaje SIPG a on míří na východ.

Prosinec 2023. Čínská superliga není víc než dutý obal – oloupaná slupka kdysi šťavnatého jablka. Ta závratná sestava fotbalových celebrit? Nikde není k vidění. Teď mluvíme o Franu Méridovi, Jürgenu Locadiovi, Joao Carlosi Teixeirovi. To jsou ta největší jména ligy. Mohli jste uvést Belgičana Marouana Fellainiho, ale ten své dobrodružství v zemi, jež přispěla lidstvu mnoha vynálezy (kompas, papír, ocel, porcelán, střelný prach, cenzura), nedávno ukončil.

Všichni významní hráči odešli za lepším fotbalem, lepšími penězi nebo obojím. Tedy všichni kromě jednoho muže. Oscarovi je dvaatřicet. Právě vyhrál čtvrtý ligový titul, ale bez fanfár. K 48 brazilským startům nepřidal ani jeden. Stále hraje v Číně.

Je to jedna z nejzamotanějších kariérních cest moderního fotbalu. Proč by hráč Oscarova talentu měnil Ligu mistrů za pustinu a víceméně mrtvé fotbalové prostory? Proč to provedl v tak