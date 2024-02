Minčev po konci ve Spartě: jediná asistence. V Turecku mu věří, žádá čas

Měl to být hráč, který se ze Sparty odrazí do jedné z top lig. Ale nestalo se. Martin Minčev napsal do letenské knihy nevýraznou kapitolu. Jen pár štěků, jinak nuda. Proto bulharský reprezentant po třech letech odešel do Turecka. Měl se chytit v Rizesporu, místo toho po prvním půlroce dál čeká na vstřelený gól. „Očekávají se od něj velké věci. Má talent a potenciál,“ řekl turecký novinář Muhammet Duman ze Spor Arena. Ale kdy to přijde?