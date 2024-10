Pekhart: Jazyk? Základ, aby člověk zapadnul. Španělé ze mě byli v šoku

Tomáš Pekhart gólem pomohl k postupu Legie do play off Konferenční ligy • Profimedia.cz

Byl jste na první přestup do ciziny jazykově připravený?

„Na základce jsme byli velmi brzy rozdělení na sportovní a jazykovou třídu. Já si už v takhle mladém věku vybral tu jazykovou. Doma jsem rodičům říkal, že to budu potřebovat, až budu hrát profesionální fotbal. Trošku se mi smáli, říkali, no jasně… (smích) Ale byli překvapení, že jsem si vybral takhle. Většina mých vrstevníků šla do sportovní třídy, já si vybral opačně. Od mládí jsem měl němčinu a angličtinu. Moje máma je navíc učitelka němčiny, měl jsem k tomuhle jazyku odmala blízko. Často jsme jezdili do Německa na nákupy a podobně, bydleli jsme v Sušici, asi 30 kilometrů od hranic, takže jsem němčinu slyšel odmala často.“

V sedmnácti jste přestoupil ze Slavie do Tottenhamu. Byl to velký skok?

„Když jsem přišel do Anglie, myslel jsem si, že anglicky umím, ale akcent a jazyk je samozřejmě jiný, než jak se učí ve škole. Ne, že bych nerozuměl, ale chvíli mi trvalo, než jsem to naposlouchal.“

Učil jste se sám přímo na místě?

„Když jsem šel první rok do akademie, dvakrát nebo třikrát týdně ke mně domů chodila učitelka. Po tréninku jsem měl lekce, to mi hodně pomohlo. Celou dobu jsme konverzovali jen v angličtině. Nejdřív jsem dostal paní ze Slovenska, ale to jsem řekl, že takhle nechci. Tři čtvrtě hodiny jsme se totiž bavili česko-slovensky. Nejlepší je, když je do toho člověk hozený a celou dobu mluví s native speakers (rodilými mluvčími). Tím jsem se naučil hodně rychle, i to, jakým způsobem se mluví přímo v Londýně.“

Základy němčiny se vám pak hodily při angažmá v bundeslize – nastupoval jste za Norimberk a Ingolstadt.

„Jak už jsem říkal, nějaký základ jsem měl. Ale jak jsem byl dobře připravený angličtinou, trošku jsem se vyhýbal tomu vyjít z komfortní zóny.