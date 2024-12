TOP kanonýři ze severu: Hory svalů, elegantní Švéd i ukradený z Arsenalu

Skandinávie zásobuje v poslední době Evropu velmi kvalitním ofenzivním zbožím. Kdo mezi TOP forvardy ze severu patří? • FOTO: koláž iSport.cz Když se řekne Skandinávie, asi vás napadne zima, Ikea či severské kriminálky, ale poslední dobou jde o místo, kde se rodí nejobávanější fotbaloví útočníci. A že jich ze severu připlulo na top evropské adresy, zejména v Premier League, dost. Podívejte se na seznam forvardů, pro které je střílení branek každodenní zábava.

Chido Obi-Martin Dánsko / 17 let / Man United Zatím neznámé jméno, přesto už způsobil poprask, když připomněl léto 2012, kdy Manchester United přetáhl z Arsenalu Robina van Persieho. Nyní se linka oživila. Obi-Martin rostl u Gunners, kde platil za vskutku ojedinělý talent. Takový, který se rodí jednou za pár let. Vždyť v minulé sezoně (na pomezí věku 15 a 16 let) už nastupoval za výběr U18 v mládežnické verzi Premier League a nastřílel v 18 duelech 32 branek! Na Old Trafford s ním mají velké plány, to ho prý přesvědčilo, aby změnil adresu. Mladičký talent United Chido Obi-Martin • Foto Manchester United

Alexander Sörloth Norsko / 28 let / Atlético Madrid Cestu na lepší adresy si klestil poněkud trnitěji, než by se mu asi líbilo, přesto to nikdy nezabalil a nerezignoval na to, co mu jde – střílení branek. Jen tohle umění občas zapomněl, schoval a zdálo se, že pohrdá pojmem konzistence. V sezoně 2022–23 se v dresu Realu Sociedad trefil 12krát v La Lize, aby přestoupil do Villarrealu, kde explodoval: nasázel 23 gólů a vysloužil si další přesun. Nyní do Atlétika, kde se rozkoukává a zvyká si na trochu úspornější systém, co se ofenzivního podnikání týče. Alexander Sörloth slaví branku • Foto Profimedia.cz

Alexander Isak Švédsko / 25 let / Newcastle Měří 192 centimetrů, na hřišti působí poněkud rozviklaným dojmem, ale nenechte se zmást. Nejde o žádné úderné kladivo do vápna, které budete zásobovat centry a spoléhat na to, že je zatluče do brány. Isak představuje elegantního útočníka s perfektní prací s míčem, působivým driblinkem a elegantním zakončením. Ve Švédsku ho měli za dědice Zlatana Ibrahimovice, on si však razí vlastní cestu. Už brzy by se mohl posunout na vyšší level. Touží po něm Arsenal. SESTŘIH: Newcastle - Liverpool 3:3. Kelleherova chyba stála hosty dva body Video se připravuje ...

Rasmus Höjlund Dánsko / 21 let / Man United Když ho Red Devils přiváděli za 74 milionů eur z Atalanty, věřili, že získávají vyzyvatele pro Haalanda v boji s městským rivalem. Jenže mladý Dán zatím jen těžko hledá cestu ke gólům. V první sezoně na Old Trafford se trefil 16krát ve 43 duelech, což není úplně nejhorší bilance, jenže taky nejde o nic, čím byste se pyšnili. Talent, proporce i instinkt má. Tak trochu doplácí i na hledání identity United, což se táhne několik let. Potřeboval by stabilitu. Rasmus Höjlund potřebuje v United zabrat • Foto ČTK / AP / Dave Thompson

Viktor Gyökeres Švédsko / 26 let / Sporting Měří 187 centimetrů, takže žádný extra dlouhán, ale disponuje 90 kily, které jsou ukotveny v namakaném těle plném svalů. Střety s ním? Jako s parní lokomotivou… Občas máte pocit, že obránce, kteří se na něj marně připravují, na trávníku vlastně terorizuje, jako by se v jeho přítomnosti vypařili, přestali existovat. On si však žije ve svém světě, gólovém světě. Viktor Gyökeres slaví gól do sítě Manchesteru City • Foto Profimedia.cz