Juráskův debut v Anglii: chvála od trenéra, fanoušci kousali prohru

V ideálním světě by Matěj Jurásek vlítl ve žlutém trikotu do zápasu Championship už 18. ledna, pár dní poté, co ho Norwich ze Slavie koupil. Kvůli už dříve popsaným peripetiím s pracovním povolením ale na první minuty čekal skoro měsíc. A představoval si je určitě jinak, během své dvacetiminutové premiéry nestihl zvrátit prohru 0:1 s Prestonem. „Ukázal, co v něm je. Pár zápasů a bude pro soupeře hrozbou,“ chválil ale Juráska kouč.