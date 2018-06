Černý kůň MS? Polsko má silný tým, u nás je podceňované, říká Vacek

„Nepodceňujte Poláky,“ hlásí Kamil Vacek, který v minulé sezoně válel za Slask Wroclav a předtím úspěšně působil v Gliwicích. Fotbalový boom v zemi vidí pěkně zblízka. „Mají opravdu silné mužstvo,“ říká odchovanec Olomouce.

Kanonýr Robert Lewandowski je všude, kam se podíváš. Pro Polsko znamená totéž, co Jaromír Jágr v Česku v době své největší slávy. Reprezentace „w piłce nożnej“ má i další osobnosti. Jednou z nich je například stoper Kamil Glik. Klíčová persona defenzivy se však krátce před šampionátem zranila a bude fit až na třetí zápas ve skupině. Skupina H je papírově jedna z nejlehčích, ovšem o to záludnější a vyrovnanější. „Všichni čekají, že se postoupí. I já,“ líčí Kamil Vacek v rozhovoru pro Sport.

„U nás spousta lidí Polsko podceňuje, ale mají opravdu silné mužstvo. Teď je v zemi veliká fotbalová horečka. Postoupili na mistrovství Evropy, na mistrovství světa. Reprezentace hraje dobrý fotbal. Má ve svých řadách kluky, kteří hrají ve velkých evropských týmech. Je tam na každém kroku velké očekávání.“„Určitě. Ve většině větších měst vznikají centra s obrovskými velkoplošnými obrazovkami. Poláci jsou velcí nacionalisti, to je o nich známo. Mistrovství světa bude fakt událost. Pojmou to ve velkém. Spousta jich vyrazí přímo do Ruska. Tohle si nenechají utéct. Když vidíte například skoky na lyžích, všude je jich plno. Je to samozřejmě dané i tím, že tam žije čtyřicet milionů obyvatel.“

Jejich skupina vypadá dost hratelně, ne?

„Na mistrovství světa postoupili po hodně letech. (poprvé od roku 2006 – pozn. aut.) Vím, že se trošku bojí toho, aby jim neublížilo, že pojedou do Ruska v roli favoritů skupiny. Takhle to tam vnímají. Nicméně všichni čekají, že se postoupí.“



Jak velkou hvězdou je Robert Lewandowski z Bayernu?

„Je to národní hrdina, velká celebrita. Všichni čekají, jak to dopadne s jeho přestupem. Kamkoli se člověk hne, tam je Lewandowski. Na všech reklamách velkých firem. Jsou na něj pyšní. Poláci si váží lidí, kteří něco takového dokázali. Mě osobně hodně překvapilo, že chce odejít z Bayernu. Myslel jsem si, že tam bude chtít zůstat. Ale člověk nevidí pozadí.“



Na jaké další hráče byste upozornil?

„V Neapoli hraje Zielinski, který občas vystrnadí ze sestavy Marka Hamšíka. Mají výborné brankáře, kteří chytají ve výborných klubech. Dál mě napadá třeba Milik. Ta jména jsou možná pro české fanoušky neznámá, ale tým je hodně silný. Lidé u nás mají Polsko zafixované tak, že se jezdí na trhy nakupovat levné věci. Ale jejich liga je opravdu velmi dobrá. Kluby jako Legia nebo Lech Poznaň mají daleko větší možnosti než Sparta, Slavia nebo Plzeň. Jen se jim nějak nedaří prorazit v Evropě.“



Tušíte důvod?

„Oni tvrdí, že je to tou vyrovnaností ligy. Přemýšlí, co s tím dál a jak umožnit svým nejlepším týmům, aby byli úspěšnější v Evropě. V Polsku jsou všude nádherné nové stadiony, chodí spousta lidí. Je to velká země a města mají obrovskou ekonomickou sílu. To je hlavní rozdíl oproti Česku. Navíc všechny zápasy vysílá soukromá televize, takže kluby mají velké finanční prostředky z práv. To jim dává značnou výhodu.“

POLSKO

Účast na MS: 7x 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006

Nejlepší umístění: 3. místo 1974, 1982

Tržní cena kádru: 6,7 miliardy korun

