Kalabiška se vrátil do Karviné, diváci skandovali jeho jméno: Děkuju za to!

„Bylo to trošku z úhlu a Berky se dobře přemístil,“ popisoval Kalabiška, kterého karvinští fandové vítali skandováním jeho jména. „Chtěl jsem to dát do země, aby to sklouzlo. Ale byl tam včas a chytil to dobře...“

Šancí jste měli jako tým víc, ale prosadili jste se až v poslední minutě za stavu 0:2. Proč?

„Něco tam bylo, ale nejsme dopředu dost odvážní, chybí tam více agresivity, abychom to tam dotlačili. Dáme gól až minutu před koncem a to se už pak těžko dohání. Ale myslím si, že jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Drželi jsme balon, jak to chceme a byli o něco lepší. Ale Karviná byla efektivnější. Ze standardky dala gól, na což jsme se připravovali. Ale bohužel.“

Diváci vás na začátku vítali skandováním jména. Jak vám bylo?

„To bylo příjemné. Vracel jsem se sem rád a vždycky budu. Byly tady super časy. Divákům za to přivítání děkuji, byla tady výborná atmosféra. Akorát, že odjíždíme s prázdnou.“

Měl jste větší motivace, když jste přijel do Karviné v dresu soupeře?

„Musel bych něco zaplatit do kabiny, kdyby se vyhrálo, ale to se nestane. Mrzí mě to, byl jsem dobře namotivovaný, ale nezvládli jsme to jako tým. Musíme teď zvládnout domácí zápasy.“

Podepsal se na vás debakl se Zlínem (0:4) z minulého kola?

„Myslím, že ne. Druhý den jsme si dali video a pak jsme to už hodili za hlavu. Na to jsme už teď nemysleli.“

