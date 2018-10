Dusno na FAČR! Chovanec podá žádost o odvolání Hrubeše, Pana video

Personální divočina ve fotbalové asociaci. Rudolf Řepka nevydýchal odchod strahovského kolegy Michala Prokeše a v pondělí podal výpověď. Ještě větší šrapnel ale patrně vybuchne v úterý: předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec podá návrh na odvolání Romana Hrubeše.

„Je to pravda. Je to věc vedení komise, Jozef Chovanec o tu změnu požádal. Zároveň ovšem chceme garantovat, že tím v žádném případě není ohrožen projekt videorozhodčího,“ potvrdil Sportu předseda asociace Martin Malík s tím, že dále se k věci vyjádří po zasedání výkonného výboru. O tom, že se odvolání chystá, Hrubeše osobně informoval na pondělní schůzce, které se účastnil také vlivný místopředseda Roman Berbr.

Které důvody tedy mohly Chovance či kohokoli, kdo s nápadem na Hrubešův konec přišel, k odvolání vést? Podle informací Sportu bude ve zdůvodnění stát přibližně toto: opakované technické problémy při zajištění práce videorozhodčího a neudržitelná vztahová situace v komisi rozhodčích. Je známo, že Hrubeš spolu s nominantem ligových klubů (LFA) Petrem Mlsnou stojí v těžké opozici proti zbylé trojici Jozef Chovanec, Martin Wilzcek, Pavel Mareš. Oba nastalou situaci spojují s Berbrovou snahou plně ovládnout rozhodčí.

Hrubešovo odvolání musí schválit výkonný výbor, ale to by mělo být pouze formalitou. Je docela možné, že Mlsna zareaguje na tento krok tím, že sám odstoupí. FAČR jej odvolat nemůže, to je v pravomoci LFA.

Zároveň platí, že Hrubeš (zatím) nepřestane být zástupcem českého fotbalu ve věci videa směrem k IFAB, Mezinárodní pravidlové federaci.

Zatímco k odvolání videogaranta se teprve schyluje, generální sekretář Rudolf Řepka už svůj konec oznámil. Své místo v asociaci opustí poslední den tohoto roku. Proč? „Nechci to říkat, vůbec. Ani teď, ani za týden, ani za měsíc ho neřeknu,“ pověděl pro Sport.

Podle zákulisních informací je ovšem důvod jasný. Posledním razítkem na vzrůstající nespokojenost byl nucený odchod Michala Prokeše, sportovně-technického ředitele FAČR. „Ano, tam vidím spojené nádoby,“ sdělil Berbr.

Že by za Řepkovým adieu stál i nesouhlas se sílícím Berbrovým vlivem, jak se také za dveřmi spekuluje, místopředseda odmítá. „To neříkal. Dělali jsme spolu iks let, to si nemyslím.“

Prokeš se v pátek dohodl s Malíkem a Berbrem na ukončení poměru. Oficiálně proto, že při jednání o nové smlouvě se obě strany nedokázaly domluvit na ekonomických podmínkách. Zásadní roli v případu však hrály nesrovnalosti na firemní platební kartě, které Prokeš neuměl věrohodně doložit. Nyní je věc již urovnána, ovšem lidské rozpory při jejím řešení vedly k rozchodu.

Lidé z jeho oddělení (Karel Poborský, Antonín Barák, Petr Kouba, Radek Bejbl, Jan Suchopárek a další) nicméně navzdory výraznému nesouhlasu s odvoláním patrně budou pokračovat. Kdo je povede? V tom zatím není jasno, Antonín Barák prý nabídku odmítl.

Zpátky k Řepkovi. Co s ním bude dál? Údajně hodlá zůstat u fotbalu. Má dobré jméno na UEFA, kde sedí v disciplinární komisi, je tedy možné, že se vydá tímto směrem. Mluví se také o jeho angažmá ve Slavii, což však on razantně popírá. „To jsou fakt jenom řeči. O takových věcech se mnou nikdo nemluvil a myslím, že to není fér ani vůči Martinu Krobovi,“ prohlásil.

Jeho místo by měl od ledna obsadit dosavadní šéf legislativně-právního oddělení Jan Pauly, třicetiletý právník, jenž některé pravomoci generálního sekretáře převzal již nedlouho po Malíkově nástupu v prosinci loňského roku.

Strahovský podzim je neklidný a vzhledem k výbušnosti Hrubešova odvolání ještě patrně bude.