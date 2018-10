Malík o odchodech na FAČR: Berbr v tom není, umím se s ním pohádat

Odchod sportovně-technického ředitele Michala Prokeše vyvolal poprask, který měl zatím poslední pokračování v otevřeném dopise dalších členů oddělení v čele s Karlem Poborským. Ten zase vyvolal zlou krev na FAČR. Její předseda Martin Malík vysvětluje proč.

Padly na základě medializovaného dopisu nějaké výpovědi?

„Na základě toho dopisu nepadlo nic. A to přesto, že mezi námi a členy sportovně-technického oddělení byla dohoda, že se nebude nic zveřejňovat. Já jsem nepochopil důvod, proč s tím šli ven jedenáct dní po vzniku dopisu a v době, kdy už panovala jiná situace. Rozumím tomu, že se jim nelíbilo, že jsme instalovali Jiřího Kotrbu ještě před utkáním proti Ukrajině, když to mělo být až poté. Ale jestli v tom někdo vidí nějakou berbrovštinu, tak říkám, že to byl můj tlak na to, abychom to udělali co nejrychleji. Chtěl jsem, aby to oddělení už mělo hlavu. Vyšli jsme jim vstříc s tím, že úsek má v gesci ve výkonném výboru Karel Kula, kterého oni původně chtěli jako šéfa.“

Ale zrovna u Kuly se jim nelíbí, že byl pověřen, aby udělal revizi způsobu vzdělávání trenérů. To je také jeden z důvodů zveřejnění toho dopisu.

„To je ale přece naprosto legitimní, když takovou věc zkoumáme. Zrovna v téhle oblasti se objevuje největší kritika Michalovy práce a jeho reformy. Míra centralizace je v tomto příliš velká a my chceme, aby se toto vrátilo na kraje. To jsou však zástupné a malicherné důvody ke zveřejnění dopisu. Kdybychom se chovali agresivně a likvidovali jejich práci, tak si dokážu představit, že se tak lidé zahnaní do kouta zachovají. Tady se nic takového nedělo, a přesto to jde do médií. To je narušení důvěry. Ovšem na základě petice nikoho nevyhazujeme. Na druhou stranu, kdyby to mělo v podobném duchu pokračovat, zcela určitě k tomu dojdeme.“

Ale Jiří Vorlický už výpověď obdržel.

„Pan Vorlický na sociální sítě napsal, že tu je taková atmosféra, ve které nechce pracovat. A že tu bude chtít do 31. prosince skončit. My jsme mu tedy poslali ukončení pracovního poměru k 31. 12. Nerozumím překvapení na jeho straně. To je přece jasné, že jsme takto zareagovali.“

Odejde podle vás někdo sám od sebe?

„Já nemůžu vyloučit další odchody. Já nevím, co udělají Bejbl, Suchopárek, Kouba, Poborský (Antonín Barák podle informací Sportu odchází na vlastní žádost ke konci roku). To neumím odhadnout. Ale není to tak, že je budeme vyhazovat. Chceme teď prioritně řešit systémové věci, za které nese odpovědnost hlavně Jirka Kotrba. V tom má od nás volnou ruku.“

Každopádně se ozvala velká jména, že nejsou spokojená se směřováním fotbalu. To pro vás nemůže být dobrý signál.

„Mluvil jsem s nimi, i když ne se všemi. Část z nich mi poté, co znají více pozadí toho příběhu, říká: ‚My bychom dnes ten dopis už nepodepsali. Jeho zveřejnění bylo zbytečné.‘ Když jsem se ptal, proč to neřeknou veřejně, říkají, že jsou tým a nechtějí z něj couvat. Aby bylo jasno, já, a myslím, že i Berbr, považujeme sepsání dopisu za naprosto legitimní. Chápeme jejich tehdejší obavu. Žili v domnění, že to není o Michalu Prokešovi a jeho prohřešku, že to je útok na samotnou podstatu jejich práce. Unfair je až to zveřejnění.“

Proč k němu tedy podle vás došlo?

„Je tu radikální část toho oddělení, u které se nemůžu zbavit dojmu, že pravý důvod jejího konání nespočívá v obavě o zachování směru jejich práce. Zaprvé chtějí opět přitáhnout mediální pozornost a já rozumím, že přes články o nespokojeném Karlu Poborském, je to pro ně super. Zadruhé Kotrba chce, aby naše interní orgány provedly určitou kontrolu, s čím oddělení hospodařilo. Aby přišel k čistému stolu.“

Takže podle vás chtějí očernit asociaci, aby poté mohli konstatovat: My to říkali, že něco vytáhnou?

„Já se to v tuto chvíli neumím vysvětlit jinak.“

Není to jenom tak, že to jsou oddaní Prokešovci?

„Pro radikální jádro platí určitě i toto.“

Cítíte z těch lidí, že jedním z důvodů je obecně Berbr? Jeho moc, vliv, chování?

„Berbr jim do jejich práce nezasahuje. Příklad: Když zadrželi Peltu a pozastavily se dotace, požádali jsme šéfy oddělení, aby vymysleli, jak ušetří. Po Prokešovi jsme chtěli ušetřit dvacet milionů, on přišel, že to udělá, a poprosil, abychom nechali zcela na něm, jak to zařídí. On nám garantoval úsporu. A tohle platilo. Michalovi se do toho nikdo nemotal. Tím se snažím odpovědět, proč by měli mít obavu z Berbra. To, že má nálepku černokněžníka, je jasné. Taky se veřejné mínění postavilo na jejich stranu. Mně přijde, že to je berlička – neznáme důvod, tak to svedeme na Berbra.“

Kdyby tu nebyl Berbr, byl by tu Prokeš?

„Ne. Nebyl by tu. Ten vývoj byl tento: My jsme se s Michalem začali bavit o výši jeho mzdy, protože on za mnou přišel po valné hromadě s žádostí o navýšení. Michal po mně chtěl 250 tisíc. Já mu řekl, že to je nesmysl. To je diametrálně mnohem víc než zdejší nejvýše placená pozice vyjma trenéra reprezentace. To přece nikdy nemůže dostat, to nejde. Tady jsme se zadrhli. Já jsem řekl, že si dokážu představit nějaké prémie postavené proti splněným cílům. Tady jsme vedli přetahovanou a do toho přišla kauza karta.“

Tedy dlouhodobě nedoložené výdaje z Prokešovy firemní karty. Co bylo dál?

„První návrh k Michalovi byl: ‚Zůstaň tady pracovat za dosavadních podmínek a my ti budeme strhávat ze mzdy.‘ To jsem si vyhádal na Romanovi. Ten ho chtěl vyhodit hned, protože neuznává, když se někdo takhle chová ke svěřeným prostředkům. Michal tu nabídku odmítl jako naprosto nepřijatelné řešení. A v průběhu jednání se to mezi námi tak vyhrotilo, že už to nešlo dál. Když jsme pak podepisovali dohodu o ukončení, tak to byl Michal, kdo se zeptal, zda nemůže pokračovat podle původních podmínek. A byl jsem to já, kdo mu řekl, že to nejde, protože ta důvěra je tak zničená, že ten most už spadnul. Ne Berbr. Kdyby nedošlo k průšvihu s kartou, tak tady Prokeš dnes pracuje. Berbr v tom prostě roli nehraje.“

Přesto jste i vy slyšel, že Prokeš musel skončit kvůli své vzrůstající politické moci, která mohla reálně ohrožovat Berbrovu pozici. Co vy na to?

„Ano, slyšel jsem to. Jenom Michal ví, jestli se kolem něj něco takového dělo. Já si nemyslím, že by jeho úsek měl takový přesah k jednotlivým volitelům na valné hromadě, že by na to vůbec mohli pomýšlet.“

Měl prý podporu Pavla Nedvěda, to by platilo.

„Ano, říká se to. Nemyslím, že Pavel by se v nejbližších letech chtěl vracet do českého fotbalu, i když by to byla ta nejlepší zpráva.

Ještě k Berbrovi. Zmínil jste, že jste na něm něco vyhádal. Jak je to těžké?

„Jak kdy. Platí pořád to samé. Když máte logický argument a dokážete mu ho podat, je to v pohodě, domluvíme se. Ale když je přesvědčený o něčem, je těžké ho lámat. Je zvyklý na tvrdé jednání, o to je to těžší. Ale pro spoustu lidé je nejhorší jít s ním vůbec do polemiky. Raději vycouvají. To není můj případ.“

Kdyby on přišel s tím, že vyhodíte kvůli dopisu někdo ze signatářů a vy byste nechtěl, jak to dopadne?

„Budeme se hádat a dávat si argumenty a někdo někoho přesvědčí.“

Ptám se proto, že jste považovaný jen za Berbrův fíkový list.

„To je mi jasný. Ale není to tak. Já jsem jeden z mála, který se tu s ním pohádá. A já mu říkám nahlas i věci, které se mu nelíbí. Umím se s ním pohádat. Každá bitva se s ním ale vyhrát nedá. Je to hledání dialogu.“

Navenek to každopádně vypadá, že rozhoduje on.

„To je mi taky jasný. On to umocňuje tím svým slovníkem: Já jsem hledal trenéra, já jsem tohle, já tamto. Ale není to tak, sedíme u toho oba. Je to spolupráce. On si v té černokněžnické poloze libuje. Většině lidí negace vadí, on ji má jako energii, to je jeho elektrika.“

Ale tohle fotbalu navenek škodí.

„Ano. Ale on je zvolený stejně jako já.“