Sport Magazín: Co se děje ve fotbalovém světě diktátu Romana Berbra • Sport Magazín

Sport Magazín: Co se děje ve fotbalovém světě diktátu Romana Berbra • koláž iSport.cz

Co se to děje v českém fotbale? Vyhazov šéfa sítě mládežnických akademií. Výpověď generálního sekretáře. Odvolání garanta videorozhodčích. Veřejný nesouhlas fotbalových legend s vedením fotbalové asociace. Páteční Sport Magazín popisuje, co ve skutečnosti stojí za střetem dvou světů, jimž v kulisách strachu, arogance a diktátu vládne Roman Berbr.