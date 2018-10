Berbrova KOSA. Kouřové clony a totalitní svoboda v českém fotbale

Video k článku 720p 360p REKLAMA ANKETA: Řepkův odchod z FAČR zabolí český fotbal nejvíc VŠECHNA VIDEA ZDE

Vicemistři Evropy Karel Poborský, Radek Bejbl, Jan Suchopárek, Petr Kouba a řada dalších respektovaných fotbalových veličin se podepsali pod otevřený dopis. „S ohledem na publikované důvody a průběh odchodu Michala Prokeše (sportovně-technického ředitele fotbalové asociace a šéfa projektu mládežnických akademií) chceme vyjádřit zásadní nesouhlas s konáním vedení FAČR,“ stálo v něm.

„Pokud se chce někdo zabývat místo práce pro fotbal pletichami a interním personálním bojem na půdě asociace, je s ním vedení FAČR připraveno okamžitě ukončit spolupráci,“ přistála do médií ihned reakce ze sídla Fotbalové asociace České republiky.

Roman Berbr vs. lidé spjatí s mládežnickými akademiemi a vzdělávacím úsekem. Válka, která na Strahově zuří.

Proč místopředsedovi fotbalové asociace tolik vadí křídlo mládežníků?

Protože myslí jinak, než je zvyklý někdejší spolupracovník Státní bezpečnosti. Podporují otevřenost, svobodnou výměnu názorů, myšlenek a propojení všech členů fotbalové rodiny. V tomhle prostředí chtějí vychovávat nové fotbalisty, kteří budou nebojácní, sebevědomí, féroví a kreativní. Po celé republice tenhle proud získával plusové body.

Berbrovo totalitní impérium na to reaguje po svém. Kromě čistek vysílá do Česka kouřové clony, v nichž se mají fanoušci ztratit. Tak si je pojďme rozfoukat. Aby bylo jasné, že ve hře je mnohem víc než projekt mládežnických akademií.

Kouřová clona č. 1

„Rozhodně to není show jednoho muže, jak se nezúčastněný člověk může domnívat,“ opakuje předseda FAČR Martin Malík, že svaz neřídí pouze Roman Berbr a nejdou za ním ani čerstvé personální rošády.

JAK TO ČÍST?

LHÁT SE NEMÁ

Kdo nastoupí místo generálního sekretáře Rudolfa Řepky? „Jan Pauly.“ Víte, kdo takhle odpověděl portálu isport.cz? Samozřejmě že ne předseda Martin Malík, ale Roman Berbr. Bylo to den před výkonným výborem, který měl rozhodnout o jménu Řepkova nástupce. Místopředseda to veřejně oznámil, aniž by čekal na souhlas fotbalové vlády. Natož na kývnutí oficiálního prvního muže českého fotbalu.

A tak to je se vším.

Malík ve většině klíčových otázek (zvlášť pokud mají nějaký vliv na strukturu FAČR) nic sám nerozhodne. Většinou prohlásí, že se musí zeptat Romana a pak zavolá. Tak to monitorují lidé, kteří se strahovským sídlem českého fotbalového státu přicházejí do styku. A druhá Malíkova pozice? V roli jakéhosi Berbrova lobbisty se své okolí snaží přesvědčovat o smysluplnosti plánů svého faktického šéfa.

„Nejsem Berbrův člověk, ale spolupracovat s ním budu. Pokud máte smysluplné argumenty a jde vám o fotbal, tak se domluvíte s každým, a tímto způsobem budu přistupovat i k jeho osobě,“ pravil Malík na sklonku roku 2017 před valnou hromadou, která ho posunula do čela fotbalu.

Od té doby to vypadá, že smysluplné argumenty nemá. Vládne totiž Berbr. Kdo odvolával Jarolíma? Kdo vybíral jeho nástupce? Ke všemu se hlásil někdo jiný než předseda.

Ne, Martina Malíka za skutečného šéfa fotbalu nikdo nebere a on na druhou stranu zcela rezignoval na snahu fotbal sjednotit a smysluplnými kroky posouvat vpřed. Nemá charisma, progresivní nápady ani tah na bránu. Pokud ano, pak veškerý arzenál skvěle skrývá. Navíc to vypadá, že zcela vsadil na jednu kartu – tu Berbrovu.

A právě takové lidi má západočeský šíbr rád. Nabídne jim prst a potom je i s celou rukou schramstne, aby jim nekompromisně velel. A za poslušnost rozdává odměny. Možností má hodně.

Malík na tuhle hru přistoupil. Jinak by přece nemohl spolupracovat s tak kontroverzním monstrem. Opravdová osobnost, která ctí demokratické principy a základní principy morálky, to vážně udělat nemůže.

Pro ty, kteří zapomněli na kulisy, do nichž tu Berbr a spol. fotbal posadili, je tady stále záznam Čtvrtníčkovy hry Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Policejní odposlechy plné kapříků, hrušek a oplzlých hlášek bavily národ, ovšem hodily fotbalovou rodinu na dno společnosti.

Fotbalová většina to doposud nepochopila. Jinak by se nemohla 12. prosince 2017 na valné hromadě FAČR uskutečnit tahle scénka. Berbr hlásí do sálu fotbalových delegátů: „V květnu nás postihlo neštěstí, chci vyzvat Mirka Peltu, aby přednesl svůj životní příběh. Mirku, pojď.“