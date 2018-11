Plzeň U19 - Real U19 1:2. Bod byl blízko, v úplném závěru rozhodl Rodrigo

Plzeňští fotbalisté do 19 let smolně prohráli v Youth League 1:2 se slavným Realem Madrid, když rozhodující gól inkasovali v páté minutě nastavení. V tabulce skupiny G klesli na třetí místo o dva body za AS Řím, které vyhrálo 2:1 na hřišti CSKA Moskva, ale stále mají reálnou šanci na postup. Real už je s 12 body jistým postupujícím.

Svěřenci trenéra Jiřího Žiháka zatím předvádějí ve skupině výkony nad očekávání. Po remíze s CSKA zvítězili 4:3 na hřišti AS Řím a nyní i přes dvě porážky byli vyrovnaným soupeřem také Realu. Ve Španělsku v závěru sahali po vyrovnání, ale Real uhájil těsnou výhru 3:2.

Doma pak plzeňští mladíci nad favoritem vedli po Arzbergerově hlavičce. Další dobré šance ale už domácí nevyužili, navíc v 58. minutě přišli o vyloučeného Hranáče, který během šesti minut dostal dvě žluté karty. I v deseti Míka napálil břevno.

Real sice brzy srovnal síly po vyloučení Pulida, ale vzápětí vyrovnal i skóre zásluhou Baezy. Už se zdálo, že zápas směřuje k remíze, ale v posledních vteřinách nastavení se hlavou prosadil Rodrigo a rozhodl o výhře Realu.

Plzeň tak nyní potřebuje vyhrát v příštím utkání na hřišti CSKA Moskva, aby v posledním kole hrála doma s AS Řím v přímém duelu o postup.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35. Arzberger Hosté: 68. Baeza, 90+5. Rodrigo Sestavy Domácí: Mařík – Svoboda, Míka (C), Gabriel, Hranáč – Pek (72. Uzlík), Šulc, Kodýdek – Selnar, Arzberger (61. Halász), Pihrt (72. Hezoučký) Hosté: Altube – García, Chust, Pulido, Sergio López – Moha (72. Garay), Blanco, Carlos López (46. Park )– Alberto, Rodrigo, Baeza Karty Domácí: Hranáč, Hranáč, Ruda Hosté: Pulido, Pulido, Park Rozhodčí Lawrence Visser – Karel De Bocker, Jo de Weirdt Stadion Přeštice Návštěva 990 diváků

CSKA Moskva - AS Řím 1:2 (0:2)