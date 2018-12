Wilczek ve střetu zájmů. Řídí rozhodčí, ale s Královcem mával cizí ligu

Předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec to posvětil, a tak Martin Wilczek 6. října a 23. listopadu odmával dvě utkání saúdskoarabské soutěže. „Střet zájmů,“ komentuje to další člen komise Petr Mlsna, jenž navíc o angažmá svého kolegy neměl ponětí. „Není to vhodné,“ souhlasí místopředseda asociace Roman Berbr.

Wilczek, který sedí v komisi od této sezony, střet zájmů odmítá. „Jestli sledujete naše komuniké, tak vidíte, že všem rozhodčím měříme stejně. Tohle byla víceméně narychlo domluvená akce. Dostali jsme pozvání přímo na jméno, protože jim v saúdskoarabské lize vypadli nějací rozhodčí. Už jsme tam jezdili i v minulosti, a tak se nám ozval přímo Mark Clattenburg, bývalý anglický sudí a současný předseda komise rozhodčích v Saúdské Arábii,“ vysvětluje Wilczek.

Jeho nadřízený Jozef Chovanec mu oba výjezdy posvětil. „O situaci jsem byl informován s tím, že šlo o konkrétní a jmenovitá pozvání,“ říká.

Petr Mlsna, rovněž člen komise, který je dlouhodobě v opozici vůči Chovancovi a Wilczekovi, na věc pohlíží jinak. „To slyším poprvé. On fakt jezdí mávat nějakou ligu?“ překvapuje ho informace. „Vždyť není na listině rozhodčích ani u nás… To není normální, aby člen komise rozhodčích jezdil s rozhodčími na řízení zápasů do zahraničí. To je strašný. Je to bezesporu střet zájmů.“ Pro úplnost, zápasy Pro League pískají výhradně zahraniční arbitři a mezi nimi i samotný Clattenburg, přestože předsedá tamější komisi rozhodčích.

Pohled Ondřeje Škvora Neodporuje to žádným řádům, ale dře to. Martin Wilczek si na podzim dvakrát svlékl sako místopředsedy komise rozhodčích a oblékl dres, aby v saúdskoarabské první lize mával Pavlu Královcovi. Tomu samému sudímu, kterého v české nejvyšší soutěži nasazuje, posuzuje, případně trestá. Je to střet zájmů, který nemá nastat. Že Saúdové poslali pozvánku přímo na Wilczekovo jméno, neobstojí. Dá se pochopit, že odměna za duel v bohaté soutěži láká, ale klíčový člen komise rozhodčích ji měl odmítnout. Z principu, tedy v každém případě. V českých reáliích tím spíš, že to přináší další rozepře do fungování už tak rozhádané komise.

Wilczekův výjezd zaráží ovšem také z toho důvodu, že na výpomoc do zahraničí jezdívá ta trojice sudích, kteří zároveň reprezentují český fotbal v evropských soutěžích. Taková možnost padá, protože bývalý asistent už logicky nefiguruje na listině mezinárodních sudí FIFA, byť v Saúdské Arábii v rozporu se skutečností s odznakem této organizace na hřiště vyběhl.

Co na to asociace? „Dozvěděl jsem se to v úterý. Souhlasím, že to není vhodné. Jednak je to nyní už bývalý asistent, jednak jako člen komise by neměl mávat hlavnímu, kterého potom hodnotí,“ říká místopředseda Roman Berbr.

Očima šéfa Jozefa Chovanece, předsedy Komise rozhodčích FAČR „O situaci jsem byl informován s tím, že šlo o konkrétní a jmenovitá pozvání založená na tom, že si místní asociace odhlasovala, že zápasy nejvyšší soutěže v Saúdské Arábii mohou pískat jen zahraniční sudí. Pan Wilczek upozorňoval druhou stranu na to, že již není aktivním rozhodčím, o něj, společně s pány Královcem a Nádvorníkem, byl ale v tomto případě i tak enormní a konkrétní zájem, protože zde zmíněná trojice zanechala vynikající dojem při svém předchozím působení. Stěžejní pro mě v této situaci byly dvě věci. Jednak to, že šlo v první řadě o výměnu pracovních zkušeností se systémem VAR, ve které chceme se Saúdskou Arábií i nadále pokračovat, a pak také to, že tato návštěva nijak nezasahovala do pracovního programu Martina Wilczeka coby místopředsedy KR FAČR.“

Chtějí kvalitu. Trvali na tom, ať přijedu

Byla to jednorázová akce a narychlo domluvená, řekl deníku Sport Martin Wilczek na dotaz, proč jako místopředseda Komise rozhodčích FAČR řídí zápasy saúdskoarabské ligy. V roli asistenta Pavla Královce odmával na podzim dvě utkání, přestože není od léta aktivním rozhodčím.

Martin Wilczek v české nejvyšší soutěži deleguje sudí na jednotlivá utkání. Po každém kole vyhodnocuje jejich výkony a případně trestá. Včetně Pavla Královce, se kterým i po přesunu do Komise rozhodčích FAČR dvakrát vycestoval do Saúdské Arábie jako jeho asistent.

Vypadá to divně. To podle vás není střet zájmů?

„Jestli sledujete naše komuniké, tak sám vidíte, že všem rozhodčím měříme stejně. Tohle byla víceméně narychlo domluvená akce. Dostali jsme pozvání přímo na jméno, protože jim v saúdskoarabské lize vypadli nějací rozhodčí. Už jsme tam jezdili i v minulosti, a tak se nám ozval přímo Mark Clattenburg, bývalý anglický sudí a současný předseda komise rozhodčích v Saúdské Arábii.“

Clattenburgovi nevadilo, že už nejste aktivní rozhodčí?

„My mu tohle napsali. Odepsal, že mu to vůbec nevadí, jelikož on je taky v komisi rozhodčích a stále tam píská. Říkal, že pokud se cítím fit, tak můžeme v trojici já, Královec, Ivo Nádvorník přiletět. Že bude rád. V tamější soutěži mají nějaký problém, protože jim všechny zápasy řídí zahraniční rozhodčí. A chtějí pouze top sudí z první elitní skupiny.“

Nezvažoval jste, že místo sebe pošlete někoho jiného? Nějakého aktivního rozhodčího?

„Říkám, pozvání bylo na jméno. Vysvětlili jsme jim, že už nejsem aktivní, ale trvali na tom, že mě znají. Že naše trojice odvedla kvalitní zápasy a že preferují kvalitu. Byla to výjimečná situace, kterou posvětil předseda komise rozhodčích pan Chovanec.“

Proto jste během podzimu mával dvě utkání?

„Ano... A na jaře třikrát. Naposledy už ale s Pavlem letěl člověk, který je s ním v jednom týmu.“

V den, kdy jste měl utkání v Saúdské Arábii, se hrály dva duely v české lize.

„To bylo v pátek a vraceli jsme se v sobotu ráno, českou ligu jsem de facto viděl. Ale také jsem využil toho, že tam mají videorozhodčího. Víceméně jsem ještě sledoval, jak u nich funguje VAR, a načerpal zkušenosti i z druhé strany.“