Co dnes dělá Hartig? Fotbal ho už tolik nebere, upnul se k jinému sportu | iSport.cz

Na hřišti ho stále potkáte. Hartig hájí barvy Velimi v krajském přeboru, zároveň zde také pracuje. „Ještě stále hraju stopera ve Velimi, odkud jsem se dostal do velkého fotbalu, jsem také zároveň zaměstnaný u majitele tamního klubu,“ pokračoval Hartig.

Hodně času věnuje také dceři, která se také snaží prosadit ve sportu. „Z fotbalové ligy sleduji pravidelně už v podstatě jen výsledky, trochu jsem se upnul k tenisu. S dcerou spíš objíždíme turnaje, než abych nějak sledoval fotbal. Víkend co víkend jsme pryč,“ dodal.

Sám ale raketu do ruky nebere. „Spíš makám na kariéře diváka,“ usmál se autor 20 ligových branek. „Sám už ani nemám žádné nesplněné cíle, přeju dceři, aby v tenise něčeho dosáhla. Ale uvidíme, je to běh na dlouhou trať. Můj hlavní cíl je být dobrý táta, nic jiného,“ přiznal Hartig vzápětí.

Slávista Tomáš Pešír v souboji s Karolem Kovalíkem z Tatranu Prešov na Vánočním halovém turnaji internacionálů v pražském Edenu







18 zobrazit galerii

I když sleduje ligu jen po očku, přehled si stále drží především o Bohemians. „Začátek sezony měli excelentní. Získali spoustu bodů, jenže pak šla výkonnost dolu. Zranil se jim Pepa Jindřišek, podle mě stěžejní hráč. Na konci podzimu už kluci moc bodů nezískávali, když v posledních čtyřech kolech jen třikrát remizovali.“

Klub od Botiče ale podle něj je nastavený správně. „Moc do toho nevidím, ale myslím, že klub funguje dobře. Hašan (Martin Hašek) je dobrý trenér, z tohoto pohledu funguje vše, jak má. Podle mě by měl určitě zůstat,“ zamyslel se Hartig. „Bohemka není mančaft, který by měl vysoké cíle, nebo chtěl zarputile hrát poháry. Spíš jde každý rok o to, aby se co nejrychleji dostala do středu tabulky, pak se týmu hraje líp a kluci můžou být v klidu,“ dodal.

A jaký má názor na případný odchod záložníka Martina Haška mladšího, o kterého stojí obě pražská S? „Sparta má předkupní právo, záleží na ní. Každopádně určitě by se Bohemians hodil, je to nadstandardní hráč. Byla by veliká škoda, kdyby odešel,“ zakončil Hartig, který má na kontě 136 zápasů v nejvyšší soutěži, v níž nastoupil naposledy 12. května 2012 při utkání Klokanů se Slavií.