All Stars Cup hlásí další zvučné jméno. Do Prahy dorazí Atlético Madrid | iSport.cz

I když se vše ukáže až v červnu na hřišti, už pouhým potvrzením účasti se Atlético Madrid zařadilo mezi hlavní adepty na celkové prvenství. K vítězství neměli talenti španělského týmu daleko ani při svých předchozích startech na turnaji. V roce 2014 z toho bylo čtvrté místo, o tři roky později přišlo mírné zlepšení a umístění na třetí příčce.

V týmu, který do Prahy zavítal v roce 2017, byl i jistý Víctor Mollejo. Hráč použitelný na obou křídlech nebo v útoku byl tehdy jedním z nejlepších hráčů Atlétika a výraznou měrou přispěl k tomu, že si Španělé odvezli domů bronzové medaile. Mollejo je dalším příkladem toho, jak Atlético vychovává své talenty.

Trenér Diego Simeone nepožaduje po „mladých puškách“, které pravidelně povolává do prvního mužstva, pouze fotbalovou kvalitu a bojovnost, ale i pevnou identifikaci s klubem. Na bývalém stadionu Atlétika ostatně zářilo Simeoneho motto: „Hraj každý zápas, jako by byl tvůj poslední.“ Tento duch prostupuje celým klubem a buduje jeho vnitřní sílu. Ta se pak promítá do zápasů mládežnických výběrů, ale i do těžkých bitev v Lize mistrů.

Mollejův příběh je typický pro řadu dalších hráčů, kteří už dnes září v prvním týmu Atlétika. V roce 2010, kdy nastoupil do klubové mládežnické akademie, mu bylo devět let. O rok později se pak áčka „Colchoneros“ ujal Simeone. V té době byl ale start v A-týmu pro Molleja pouhým snem. Na ty největší hvězdy se jen díval coby podavač míčů, a když ve dvanácti letech dal na Instagram fotku s jedním ze svých dětských idolů Diegem Costou, tak jistě netušil, že si s ním již za pár let zahraje v jednom mužstvu.

Mladý ofenzivní hráč, který trpí alopecií (onemocnění, při kterém dochází k vypadávání vlasů), byl nepřehlédnutelný hlavně díky výkonům na hřišti. Dařilo se mu v akademii Atlétika i v mládežnických výběrech Španělska a v šestnácti letech si poprvé zahrál za áčko klubu z Madridu. Nastoupil v přátelském utkání proti Leganés a zapsal se tak do statistik jako první hráč narozený v 21. století, co si za Atlético zahrál. Symboliku celé věci dodal fakt, že Mollejo debutoval proti stejnému týmu jako v roce 2001 Fernando Torres a měl na zádech i stejné číslo jako tato klubová legenda.

Dnes už Mollejo dostává od Simeoneho první příležitosti v La Lize. Ligovou premiéru si odbyl 19. ledna tohoto roku. Stal se tak 24. hráčem, který si za Simeoneho vlády připsal debut v lize. Hrálo se na půdě Huesky, Mollejo naskočil z lavičky a odehrál 18 minut. Právě osmnáctiny oslavil Mollejo o dva dny později a v příštím kole La Ligy na něj čekal dárek v podobě dalších minut na hřišti. Skromný stánek v Huesce vyměnil za stadion Wanda Metropolitano, kde Atlético přivítalo Getafe.

Mollejo opět začal zápas jako náhradník, ale Simeone mu vyhradil 28 minut, během kterých zaujal bezmála 56 tisíc přítomných fanoušků. Na pravém křídle hýřil aktivitou, vytvářel šance pro své spoluhráče a sám se málem zapsal mezi střelce. Po zápase byl právem chválený ze všech stran.

Od té doby sice Mollejo další ligové minuty nepřidal, alespoň z lavičky ale sledoval vypjaté derby proti Realu Madrid a poté i výhru nad Realem Sociedad.

Zároveň je tahounem týmu Atlétika do devatenácti let, se kterým postoupil do jarních bojů v mládežnické Lize mistrů. Mollejo také pravidelně nastupuje v základní sestavě B-týmu Atlétika, jemuž pomáhá k průběžnému vedení ve třetí nejvyšší španělské soutěži. Simeone dává odchovancům hodně prostoru, takže je velmi pravděpodobné, že se Mollejo bude v áčku „Colchoneros“ objevovat čím dál častěji. V současnosti se o něm hovoří jako o jednom z největších talentů nejen madridského klubu, ale i celého španělského fotbalu.

O něčem podobném sní i hráči Atlétika z týmu U16, kteří se v polovině června představí v Praze. Jejich kariéry jsou sice na úplném začátku, ale na případu Molleja vidí, že cesta nahoru opravdu existuje. A nemusíme zůstávat pouze u Atlétika a španělské La Ligy, z All Stars Cupu se do Premier League vyšvihli třeba Diogo Dalot nebo Timothy Fosu-Mensah, bundesligu pak hrají Arne Maier a Josip Brekalo.

Až v červnu přijede mladý tým Atlétika na All Stars Cup, tak se možná dočkáme nastartování podobného příběhu, který nyní zažívá Víctor Mollejo. A kdo ví, třeba se v tomto výběru nachází i nový Torres, Koke nebo De Gea.