Nedvědova pomoc i přímluva diplomata. All Stars Cup láká světové velkokluby | iSport.cz

All Stars Cup, který hostí hráče kategorie U-16, se odehraje až v červnu. Práce na tom, kdo se na něm objeví, ale začíná mnohem dřív. „První kontakty probíhají tak v září, přičemž kompletní seznam týmů bývá hotový v březnu nebo dubnu,“ uvádí Valín. Není však žádnou výjimkou, že některé kluby přislíbí účast na příštím ročníku ihned po odehrání toho stávajícího. To je třeba případ Paris Saint-Germain, které tak do Prahy přijede potřetí za sebou.

Patronem All Stars Cupu je tradičně Vladimír Šmicer, který úroveň samotného turnaje řadí hodně vysoko. „Je to taková malá Liga mistrů. Každý ročník je mimořádně kvalitně obsazen a to, že na sebe narážejí odlišné fotbalové školy, které jsou v dorosteneckém věku jasně patrné, dodává turnaji různorodost a říz.“

I když se jedná „pouze“ o věkovou kategorii U16, organizace musí být na špičkové úrovni. „U velkých evropských klubů je běžné, že předem pošlou jasně definovaný seznam požadavků, které musí být splněny, aby dané týmy přijely. Ať už jde o ubytování nebo garanci kvality turnaje ze strany fotbalové asociace. Tak to bylo v minulosti třeba u Barcelony, Arsenalu nebo Porta,“ přibližuje jednání s těmi největšími fotbalovými značkami Valín.

Turnaje se ovšem neúčastní pouze evropské velkokluby. Pro nadcházející ročník už jsou potvrzeny týmy z Japonska a Číny, zároveň se v Praze poprvé představí brazilský zástupce. „Účast Atlétika Paranaense mi osobně udělala velkou radost. Říkal jsem si, že dokud do Prahy nedostaneme Brazilce, tak tomu bude pořád něco chybět. A teď se to konečně povedlo,“ říká Valín o klubu, který pro velký fotbal vychoval třeba Alexe Sandra nebo Fernandinha.

K zatím potvrzeným týmům by se mohly přidat ještě další věhlasné kluby. Pozvánku mají v tuto chvíli na stole v Barceloně, Juventusu, Portu a Chivasu Guadalajara. Zároveň se organizátoři snaží zajistit, aby zhruba polovina účastníků byla z Česka, a tuzemské kluby se tak mohly poměřit se světovou špičkou. A i ta si úroveň turnaje podle Valína pochvaluje.

„Barcelona byla loni opravdu spokojená s kvalitou soupeřů. To samé platí pro FC Porto, které většinou nejezdí vícekrát na ten stejný turnaj. V případě All Stars Cupu se nám ale sami ozvali, zda mohou znovu přijet.“ Velice reálná je i možnost, že dorazí turínský Juventus. O jeho účast se mimo jiné zasazuje i viceprezident „Juve“ Pavel Nedvěd. „Angažuje se v tom, je v kontaktu s týmem do šestnácti let a mělo by jít jen o to, zda vše vyjde termínově,“ potvrzuje Valín.

Správné kontakty mohou být při lákání evropských velkoklubů k nezaplacení. „V minulosti přijelo na turnaj Atlético Madrid poté, co se za nás přimlouval český velvyslanec ve Španělsku Karel Beran. Chodil na zápasy Atlétika, kde si padl do oka s prezidentem klubu panem Cerezem, a podle mě nám i tohle ´diplomatické krytí´ nakonec pomohlo,“ směje se Valín. „Teď už pan Beran působí v Argentině, kde si opět našel cestu k fotbalu, tak uvidíme, třeba někdy přijede Boca Juniors nebo River Plate. Jinak už ale nemám svůj vysněný klub, který bych si v Praze přál. Samozřejmě bychom však všichni jednou byli rádi za Real Madrid. Zajímavý by do budoucna podle mě byl i nějaký klub z americké Major League Soccer,“ uzavírá Valín.