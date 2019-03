Lischka o kariéře i operaci, co dala naději: Mám rozříznutou celou hruď | iSport.cz

Jak jste na tom po operaci srdce?

„Už se cítím hodně dobře. Po operaci to bylo v nemocnici náročné, nebylo to úplně příjemné. Ale teď, pět týdnů po operaci, je to mnohem lepší. Myslím, že hned dvanáctý den po operaci jsem šlapal na kole a šel pomalu do zátěže. Teď rehabilituju, dávám se dohromady. Vše snad jde podle plánu, vyvíjí se to dobře. Ale ještě mě čekají vyšetření, kde se definitivně potvrdí, jaká bude má budoucnost.“

Co přesně zásah na srdci obnášel?

„Mám rozříznutou celou hruď, doktoři mi šli až k srdci, museli mi i lámat kosti. Pak mi to sdrátovali dohromady. Největší zásah byl na mé hrudi, po operaci jsem nebyl moc pohyblivý. Postupem času se to zlepšilo. V nemocnici jsem byl jenom týden, poté jsem hned nastoupil na rehabilitaci.“

Jak probíhá rehabilitace?

„Dobře, operace se také povedla. Ale jak jsem říkal, vyhráno ještě úplně nemám. Čekají mě další vyšetření, sám nevím, na čem jsem, nedokážu říct, jaká bude má budoucnost.“

Víte alespoň nějakou prognózu od doktorů?

„Ani doktor to neví, stoprocentně mi nikdo nic neslíbil. Na operaci jsem šel, abych měl nějakou naději, dál bojoval, že se dostanu zpátky na hřiště. Uvidíme, jak to všechno zvládne mé srdce.“

Je pro vás pozitivní impuls, že operce dopadla dobře?

„Každý člověk, když jde na operaci, má strach. Ke všemu na operaci srdce, to je jeden z největších zásahů do těla... Myslím, že jsem to zvládal dobře. Chtěl bych zmínit pana doktora Černého, který mě operoval v nemocnici Na Homolce. Tomu patří největší dík. Dal mi naději pokračovat v tom, co mě baví a co miluju. Díky němu bych se mohl vrátit zpátky na hřiště.“

Několikrát mi volal pan Pelta

Jak jste vstřebával události posledních měsíců, které pro vás byly extrémně náročné?

„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem všechno zvládl úplně v pohodě. Nebylo to příjemné období. Zažíval jsem takové nahoru, dolů, ale měl jsem kolem sebe moc dobré lidi. Rodinu, kamarády, také má agentura Nehoda Sport se k tomu postavila dobře. Všichni byli mou velkou oporou, že jsem to zvládnul. Nebylo to těžké období jen pro mě, ale celkově i pro mé okolí. To se mnou odmalička žije na zápasech, způsobil jsem bolest nejen sám sobě, ale i lidem kolem mě. Za to jim patří dík, že jsme to všichni zatím zvládli. Společně doufáme, že to dotáhneme do úspěšného konce.“

Napadaly vás myšlenky na konec fotbalové kariéry?

„Ono už to na začátku vypadalo, že bych měl končit s fotbalem. V některých nemocnicích mi řekli, že to na kariéru moc nevypadá. Pak se ale objevil pan doktor Štěpán Černý. Teď už můžu říct, že nějakých osm, devět let zpátky operoval Jiřího Pimparu, který momentálně hraje v Ústí nad Labem. Dal mi nějakou naději, takže jsem podstupoval další vyšetření. Díky němu tady dneska stojím s tím, že bych fotbal ještě mohl hrát. A nestojím tady jako člověk, který ukončil kariéru.“

S Jiřím Pimparou jste o vaší situaci mluvil?

„O všem jsem si s ním psal. Neřekl bych, že jen na základě toho jsem šel na operaci. Rozhodnutí bylo na mě. Měl jsem na výběr, jestli pokračovat bez fotbalu, nebo podstoupit tuhle operaci a mít nějakou naději. Nebylo to úplně těžké rozhodnutí. Asi bych nemohl žít s pocitem, že bych tohle nepodstoupil a skončil jsem s fotbalem.“

Dokázal vám někdo vysvětlit, jak se u vás srdeční vada objevila?

„Tohle bych ještě nechtěl víc komentovat. Až potom, jak to všechno dopadne, se vyjádřím k tomu, jak to probíhalo.“

Vážíte si toho, že vás podporuje Jablonec, kde jste zůstal poté, co padl přestup do Sparty?

„Jablonci také patří velký dík. Několikrát mi volal pan Pelta, v nemocnici za mnou byl pan Rada i kluci z Jablonce, od nich také cítím velkou podporu. Momentálně jsem hráčem Jablonce, mám tam platnou smlouvu.“