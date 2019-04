Z All Stars Cupu v Praze až na Old Trafford. Dalot překvapil celou Anglii | iSport.cz

Byl začátek loňského června a fotbalový svět se chystal na mistrovství světa v Rusku. Zároveň už se ale rozjížděly letní přestupy a aktivní při nich chtěl být i Manchester United. Očekávalo se, že „rudí ďáblové“ budou mocně posilovat, aby vylepšili druhé místo v Premier League a osmifinálovou účast v Lize mistrů. První nově příchozí hráč byl ale spíš otazníkem než hvězdným jménem. Manchester United 6. června 2018 oznámil, že z FC Porto koupil Dioga Dalota.

Je sice pravda, že o příchodu tohoto mladého Portugalce na Old Trafford už se pár týdnů spekulovalo, i tak byl ale tento transfer do jisté míry překvapením. Dalot byl do té doby známý jen mládežnickým expertům, za áčko Porta měl v době přestupu odehráno jen osm zápasů a navíc přicházel se zraněným kolenem. Přesto za něj José Mourinho neváhal zaplatit 22 milionů eur. A portugalský manažer svého krajana ihned po příchodu chválil: „Diogo je ve své věkové kategorii nejlepším krajním obráncem v Evropě a věřím, že ho v Manchesteru čeká zářná budoucnost.“

Fanoušci však nevěděli co od Dalota čekat. Říkali si, že je to nákup spíš pro budoucnost. Ty pravé hvězdy měly teprve dorazit. Ale jak se přestupové období krátilo, tak k Dalotovi přibyl už pouze Lee Grant, který měl plnit roli třetího gólmana, a brazilský záložník Fred. To už sice bylo známější jméno, ale stále ne takový kalibr, v jaký fanoušci Manchesteru United doufali.

Sezona začala a Dalot byl stále v rekonvalescenci se zraněním menisku. Poprvé vyběhl k zápasu na Old Trafford 31. srpna, ale pouze v utkání rezervních týmů proti Stoke před osmi sty diváky. I tak to byl pro talentovaného obránce důležitý okamžik, na hřišti vydržel 78 minut a doufal, že brzy dostane šanci i v prvním týmu United. Ta přišla v září, a dokonce hned v zápase Ligy mistrů. Dalot odehrál celý zápas při výhře 3:0 na půdě Young Boys a dočkal se chvály.

„Bylo vidět, jaký má potenciál, za Manchester United může odehrát přes deset let,“ řekl o něm Mourinho. Přidaly se i klubové legendy v čele s Riem Ferdinandem. „Je opravdovým příslibem. Když se bude nadále zlepšovat, tak má před sebou dobrou budoucnost,“ prohlásil a uznání netajil ani Paul Scholes. „Je rychlý, směrem dopředu vypadá fantasticky. Je to pro něj skvělý start,“ mínil.

V září stihl Dalot ještě devadesát minut v Ligovém poháru proti Derby, pak ho ale znovu zbrzdilo zranění. Zlom nastal v prosinci. Po zranění nastoupil do pěti zápasů Premier League, ve kterých zvládl posty pravého obránce i záložníka. Po výhře 4:1 na Fulhamu se opět dočkal pochvaly od svého trenéra. „Nechci přímo porovnávat dva hráče, ale může být pravým obráncem Manchesteru United na příštích deset let, tak jako Gary Neville. Bude teď dostávat více příležitostí, aby nabral zkušenosti,“ slíbil Mourinho. Dalot skutečně dostával další šance, jen pod novým trenérem. Ještě v prosinci totiž Mourinha u kormidla nahradil Solskjaer.

Pod novým koučem a v novém kalendářním roce se Dalot nadále prosazoval do sestavy „rudých ďáblů“. Pomohl s postupem do dalšího kola FA Cupu, zároveň si v ligovém utkání proti Brightonu připsal první asistenci, nahrál na vítězný gól. Ani únor nebyl jiný a Dalot nechyběl v základní jedenáctce při výhrách nad Fulhamem a Crystal Palace.

Jeho velké chvíle ale přišly paradoxně v zápasech, kdy naskočil z lavičky. Nejprve v březnovém utkání proti Southamptonu po minutě na hřišti připravil gól pro Andrease Pereiru, a pomohl tak k vítězství 3:2. Unnited tak mohli o několik dní později cestovat do Paříže k zápasu Ligy mistrů v lepší náladě. Čekal je ale nelehký úkol: smazat dvoubrankové manko z prvního zápasu proti Paris Saint-Germain a postoupit do čtvrtfinále.

V podstatě nikdo v manchesterskému klubu tomu nevěřil. Utkání se nicméně pro hosty vyvíjelo nadějně, po půlhodině hry vedl 2:1 a po zranění Baillyho se na hřiště dostal i Dalot. Čas ale ubíhal a United stále potřebovali k postupu vstřelit jeden gól. V 90. minutě napřáhl Dalot ke střele, kterou uvnitř pokutového území rukou tečoval Kimpembe. Rozhodčí Skomina nejprve ukázal na rohový praporek, ale po přezkoumání celé situace u videa nařídil penaltu. Z té se nemýlil Marcus Rashford a poslal United do čtvrtfinále. Dalot tak byl u jednoho z nejpamátnějších momentů Manchesteru United za poslední dobu.

Tři čtvrtě roku po svém přesunu na Old Trafford na sebe mladý Portugalec výrazně upozornil. Po zranění se dokázal probojovat do základní sestavy, neublížila mu ani změna trenéra a na hřišti přesvědčil na několika různých pozicích. Neuběhly přitom ještě ani dva roky od chvíle, kdy se v týmu Porta proháněl po trávnících v Edenu a v Ďolíčku na mládežnickém turnaji All Stars Cup. Tehdy pomohl svému týmu k celkovému vítězství, nyní už s Manchesterem United vyhlíží úplně jiné trofeje.