Synové legend v akci! Drogba začíná ve Francii, Hagi hraje pro tátu | iSport.cz

Gheorghe Hagi je asi největší rumunskou fotbalovou legendou. Hrál za Real Madrid i Barcelonu, s Galatasarayem Istanbul vyhrál trofeje jako hráč i trenér. Právě v Istanbulu se narodil jeho syn Ianis. Dvacetiletý záložník se příliš neprosadil v italské Fiorentině, tak si to namířil domů do Rumunska. V týmu Viitorul Constanta, který trénuje tatínek Gheorghe, je kapitánem a hlavní hvězdou. Na probíhajícím EURO jednadvacítek dokazuje, že není žádným protekčním synkem, ale skutečně talentovaným hráčem. Při výhře rumunského týmu 4:2 nad anglickým výběrem terorizoval obranu Albionu a vstřelil jednu z branek.

Federico Chiesa (21 let, záložník/křídlo, Fiorentina)

Tři zápasy, tři góly, to je zatím skvostná bilance Federica Chiesy na evropském šampionátu U21. Jednadvacetiletý kanonýr je primárně pravé křídlo, dokáže ale nastoupit i na pozici ofenzivního záložníka či přímo na hrotu. Federico stále náleží Fiorentině, jíž je odchovancem, nicméně to se může brzy změnit, giganti v čele s Juventusem už na něj stojí frontu. Takový velký přestup by jistě udělal radost i jeho otci Enricovi. Nevysokého útočníka, který v kariéře vystřídal deset týmů, si mohou fanoušci pamatovat jako nejlepšího střelce Poháru UEFA v sezoně 1998-99, kdy jeho Parma po finálovém vítězství nad Marseille celý ročník ovládla.