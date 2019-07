Tajný skaut se na CEE Cupu zaměří na hráče Sparty a Slavie. Prozradil jména | iSport.cz

Inkognito a v přísném utajení, tak většinou pracují fotbaloví skauti. Jeden z těch, který se chystá na blížící CEE Cup, sice svolil ke krátkému rozhovoru, ale pouze pod příslibem přísné anonymity. Neprozradil klub, pro který pracuje, dokonce ani svou státní příslušnost.

„Žiji v Česku a cestuji ještě na Slovensko, do Maďarska a příležitostně do Polska,“ uvedl jen.

„Nejčastěji sleduju hráče ve věku patnácti, šestnácti let…“

CEE Cup je nicméně turnaj pro hráče do devatenácti let, kromě Slavie a Sparty se jej zúčastní i anglické Burnley, brazilské Palmeiras, ukrajinský Šachtar Doněck, chorvatské Dinamo a turecké duo Besiktas a Altinordu.

„Myslím, že úroveň letošního turnaje bude nejvyšší v jeho historii. Složení týmů je opravdu silné. Skautům to hodně napoví především o úrovni českých hráčů a třeba je zaujme někdo nový, koho dosud nesledovali. Určitě to také bude zajímavá podívaná pro trenéry českých mládežnických reprezentací. To srovnání v mezinárodním měřítku je velmi užitečné,“ míní nejmenovaný skaut, který práci obou největších českých značek s mládeží oceňuje.

„Po vzoru velkých akademií v zahraničí se rozvíjejí nejen z vlastních zdrojů, ale vybírají si nejlepší hráče z Česka a posilují také v cizině. Když se podíváte na úroveň mládežnického týmu z Česka a srovnáte se slavným klubem v cizině, rozdíl nebude tak propastný, jako když se střetnou A-týmy, mezi nimiž ty opravdu špičkové kluby mají hráče, kteří rozhodují zápasy,“ chválí pražská „S“. A na koho se v jejich dresu zaměří?

„Ze Slavie Denis Alijagič, Tomáš Rigo, Adam Toula… Ze Sparty Adam Karabec, Felix Čejka a Martin Vitík,“ vyjmenovává nejzajímavější hráče.