CEE Cup živě: Sparta hraje s Šachtarem. Slavii čeká obhájce prvenství | iSport.cz

Druhým hracím dnem v Praze pokračuje mezinárodní turnaj výběrů do 19 let - CEE Cup. Čeští zástupci Sparta a Slavia do něj vstoupili výhrami a již dnes si mohou zajistit při shodě okolností účast ve finále. Letenští hned v prvním zápase měří síly s účastníkem Ligy mistrů Šachtarem Doněck. Tento zápas může sledovat od 10:00 živě na iSport.cz. Následovat bude utkání mezi Besiktasem a Dinamem Záhřeb. V 15:15 pak vyběhnou ke svému zápasu fotbalisté Slavie, které čeká bitva s obhájci prvenství brazilskými Palmeiras. Hrací den pak uzavře střetnutí mezi tureckým Altinordu a anglickým Burnley.