CEE Cup ŽIVĚ: Sparta hraje o finálovou naději se Záhřebem. Slavii čeká Burnley | iSport.cz

Třetím hracím dnem se na turnaji výběrů do 19 let - CEE Cupu - uzavřou základní skupiny. Jako první vstoupí dnes v 10:00 do boje Sparta proti Dinamu Záhřeb. Pražané stále živí naději na finále, nicméně osud nemají ve svých rukou. Kromě toho, že potřebují nad Chorvaty zvítězit, musejí zároveň věřit v zaváhání Šachtaru Doněck v duelu s Besiktasem. Ve druhé skupině potřebuje Slavia vyválčit alespoň bod ze střetnutí s Burnley, aby postoupila do zápasu o třetí místo na turnaji. Sobotní program uzavře utkání mezi hráči Palmeiras, kteří mají jisté první místo ve skupině, a tureckým Altinordu. CEE Cup můžete sledovat ŽIVĚ na iSport.cz.